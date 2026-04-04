Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Uyuşturucu ticareti operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı: Aralarında savcı ve avukatlar da var
Uyuşturucu ticareti operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı: Aralarında savcı ve avukatlar da var
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti operasyonunda aralarında cumhuriyet savcısı, avukatlar ve adliye personelinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T14:00+0300
2026-04-04T14:00+0300
türki̇ye
gaziantep
gaziantep cumhuriyet başsavcılığı
savcı
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu ticareti
Gaziantep'te aralarında bir cumhuriyet savcısı, avukatlar ve adliye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi 'uyuşturucu ticareti' operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Görevdeki zabıt katibini takibe aldılarGaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, adliyede görevli zabıt katibi H.İ.U'nun "uyuşturucu ticareti" yaptığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.Yapılan teknik ve fiziki takip ile incelemelerde, şüpheli H.İ.U. dışında adliye içinden ve dışından kişilerin de yasa dışı ticarete dahil olduğu bilgisine ulaşıldı.Düzenlenen operasyonda, aralarında 1 cumhuriyet savcısı, 7 adliye personeli, 2 avukat ve bir futbol kulübünün başkan yardımcısının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheli zabıt katiplerinden H.İ.U. "uyuşturucu ticareti" ve "görevi kötüye kullanma", M.Ç. ise "nüfuz ticareti" ve "gizliliği ihlal" suçlarından tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
türki̇ye
gaziantep
gaziantep, gaziantep cumhuriyet başsavcılığı, savcı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti
gaziantep, gaziantep cumhuriyet başsavcılığı, savcı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti

Uyuşturucu ticareti operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı: Aralarında savcı ve avukatlar da var

14:00 04.04.2026
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti operasyonunda aralarında cumhuriyet savcısı, avukatlar ve adliye personelinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te aralarında bir cumhuriyet savcısı, avukatlar ve adliye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi 'uyuşturucu ticareti' operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Görevdeki zabıt katibini takibe aldılar

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, adliyede görevli zabıt katibi H.İ.U'nun "uyuşturucu ticareti" yaptığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.
Yapılan teknik ve fiziki takip ile incelemelerde, şüpheli H.İ.U. dışında adliye içinden ve dışından kişilerin de yasa dışı ticarete dahil olduğu bilgisine ulaşıldı.
Düzenlenen operasyonda, aralarında 1 cumhuriyet savcısı, 7 adliye personeli, 2 avukat ve bir futbol kulübünün başkan yardımcısının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli zabıt katiplerinden H.İ.U. "uyuşturucu ticareti" ve "görevi kötüye kullanma", M.Ç. ise "nüfuz ticareti" ve "gizliliği ihlal" suçlarından tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
TÜRKİYE
Türkiye
