https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/uyusturucu-ticareti-operasyonunda-cok-sayida-kisi-gozaltina-alindi-aralarinda-savci-ve-avukatlar-da-1104768836.html
Uyuşturucu ticareti operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı: Aralarında savcı ve avukatlar da var
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti operasyonunda aralarında cumhuriyet savcısı, avukatlar ve adliye personelinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. 04.04.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
gaziantep
gaziantep cumhuriyet başsavcılığı
savcı
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu ticareti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/19/1060373587_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_839538d4ecbcdfc3cc0faeedefd1b36a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/19/1060373587_129:0:777:486_1920x0_80_0_0_0ee68871a085243b68d0b8131f81d9ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Gaziantep'te aralarında bir cumhuriyet savcısı, avukatlar ve adliye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi 'uyuşturucu ticareti' operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
Görevdeki zabıt katibini takibe aldılar
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, adliyede görevli zabıt katibi H.İ.U'nun "uyuşturucu ticareti" yaptığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.
Yapılan teknik ve fiziki takip ile incelemelerde, şüpheli H.İ.U. dışında adliye içinden ve dışından kişilerin de yasa dışı ticarete dahil olduğu bilgisine ulaşıldı.
Düzenlenen operasyonda, aralarında 1 cumhuriyet savcısı, 7 adliye personeli, 2 avukat ve bir futbol kulübünün başkan yardımcısının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli zabıt katiplerinden H.İ.U. "uyuşturucu ticareti" ve "görevi kötüye kullanma", M.Ç. ise "nüfuz ticareti" ve "gizliliği ihlal" suçlarından tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.