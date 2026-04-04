Uyuşturucu ticareti operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı: Aralarında savcı ve avukatlar da var

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti operasyonunda aralarında cumhuriyet savcısı, avukatlar ve adliye personelinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. 04.04.2026, Sputnik Türkiye

Gaziantep'te aralarında bir cumhuriyet savcısı, avukatlar ve adliye personelinin de bulunduğu çok sayıda kişi 'uyuşturucu ticareti' operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Görevdeki zabıt katibini takibe aldılarGaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, adliyede görevli zabıt katibi H.İ.U'nun "uyuşturucu ticareti" yaptığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.Yapılan teknik ve fiziki takip ile incelemelerde, şüpheli H.İ.U. dışında adliye içinden ve dışından kişilerin de yasa dışı ticarete dahil olduğu bilgisine ulaşıldı.Düzenlenen operasyonda, aralarında 1 cumhuriyet savcısı, 7 adliye personeli, 2 avukat ve bir futbol kulübünün başkan yardımcısının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheli zabıt katiplerinden H.İ.U. "uyuşturucu ticareti" ve "görevi kötüye kullanma", M.Ç. ise "nüfuz ticareti" ve "gizliliği ihlal" suçlarından tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

