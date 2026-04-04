Rusya Dışişleri Bakanlığı: Can kaybına yol açan Buşehr saldırısını şiddetle kınıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Can kaybına yol açan Buşehr saldırısını şiddetle kınıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'ne yönelik yeni saldırı haberlerini "artan bir endişeyle"... 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T17:09+0300
2026-04-04T17:09+0300
2026-04-04T17:34+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'ne düzenlenen ve can kaybıyla sonuçlanan saldırılara ilişkin endişelerini dile getirerek, Moskova'nın bu eylemi şiddetle kınadığını belirtti.Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan Zaharova'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ‘Nükleer güvenlik alanındaki itibarlarını tamamen sıfırladılar’Buşehr Nükleer Güç Santrali’ne yönelik son saldırıların arkasında bulunan ABD ve İsrail’in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi alanındaki önceki itibarlarını tamamen yok ettiklerini belirten Zaharova, bu ülkelerin artık hiçbir norm ve kısıtlamayı tanımadıklarını fiilen ilan ettiklerini vurguladı.'Silinmeyecek bir leke'Zaharova, İran topraklarındaki ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenceleri altındaki nükleer tesislere düzenlenen saldırıların, bu hedeflere füze yöneltenler için “silinmeyecek bir leke” olduğunu vurguladı.‘Daha kötüsünden hala kaçınmak mümkün’Zaharova, İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıların durdurulmaması halinde tehlikeli sonuçlar doğabileceği uyarısında bulunarak, bu saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısı yaptı.İran Atom Enerjisi Kurumu, Buşehr Nükleer Santrali sahasının ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğradığını ve saldırıda bir personelin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, i̇ran, buşehr nükleer güç santrali, moskova, abd, i̇srail
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Can kaybına yol açan Buşehr saldırısını şiddetle kınıyoruz
17:09 04.04.2026 (güncellendi: 17:34 04.04.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'ne yönelik yeni saldırı haberlerini "artan bir endişeyle" karşıladıklarını ve can kaybına yol açan bu "canice eylemi" şiddetle kınadıklarını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'ne düzenlenen ve can kaybıyla sonuçlanan saldırılara ilişkin endişelerini dile getirerek, Moskova'nın bu eylemi şiddetle kınadığını belirtti.
Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan Zaharova'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Buşehr Nükleer Santrali'ne 4 Nisan'da düzenlenen yeni füze saldırılarına ilişkin haberleri artan bir endişeyle karşılıyoruz. Bu konuya dair gelen verileri inceliyoruz. İnsan kaybına yol açan bu canice eylemi şiddetle kınıyoruz.
‘Nükleer güvenlik alanındaki itibarlarını tamamen sıfırladılar’
Buşehr Nükleer Güç Santrali’ne yönelik son saldırıların arkasında bulunan ABD ve İsrail’in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi alanındaki önceki itibarlarını tamamen yok ettiklerini belirten Zaharova, bu ülkelerin artık hiçbir norm ve kısıtlamayı tanımadıklarını fiilen ilan ettiklerini vurguladı.
Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, ayrıca nükleer ve fiziksel nükleer güvenlik alanındaki önceki itibarlarını tamamen silmiş oldular; kendi adlarına, hiçbir kural ve sınırlamayı tanımadıklarını itiraf ettiler.
Zaharova, İran topraklarındaki ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenceleri altındaki nükleer tesislere düzenlenen saldırıların, bu hedeflere füze yöneltenler için “silinmeyecek bir leke” olduğunu vurguladı.
Bu yasa dışı ve pervasız eylemler, Buşehr Nükleer Santrali’ne ve UAEA’nın güvenceleri altındaki diğer İran nükleer tesislerine füze yönelten ve vur emri verenlerin uluslararası itibarında silinmeyecek kirli bir leke olarak kalacaktır.
‘Daha kötüsünden hala kaçınmak mümkün’
Zaharova, İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıların durdurulmaması halinde tehlikeli sonuçlar doğabileceği uyarısında bulunarak, bu saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısı yaptı.
En kötü senaryodan hala kaçınmak mümkün; ancak bunun için İran’daki nükleer tesislere, özellikle de Buşehr Nükleer Güç Santrali’ne yönelik saldırıların derhal durdurulması gerekiyor.
İran Atom Enerjisi Kurumu, Buşehr Nükleer Santrali sahasının ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğradığını ve saldırıda bir personelin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.