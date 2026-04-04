Rusya Dışişleri Bakanlığı: Can kaybına yol açan Buşehr saldırısını şiddetle kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Can kaybına yol açan Buşehr saldırısını şiddetle kınıyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'ne yönelik yeni saldırı haberlerini "artan bir endişeyle"... 04.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-04T17:09+0300

2026-04-04T17:09+0300

2026-04-04T17:34+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'ne düzenlenen ve can kaybıyla sonuçlanan saldırılara ilişkin endişelerini dile getirerek, Moskova'nın bu eylemi şiddetle kınadığını belirtti.Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan Zaharova'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ‘Nükleer güvenlik alanındaki itibarlarını tamamen sıfırladılar’Buşehr Nükleer Güç Santrali’ne yönelik son saldırıların arkasında bulunan ABD ve İsrail’in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi alanındaki önceki itibarlarını tamamen yok ettiklerini belirten Zaharova, bu ülkelerin artık hiçbir norm ve kısıtlamayı tanımadıklarını fiilen ilan ettiklerini vurguladı.'Silinmeyecek bir leke'Zaharova, İran topraklarındaki ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvenceleri altındaki nükleer tesislere düzenlenen saldırıların, bu hedeflere füze yöneltenler için “silinmeyecek bir leke” olduğunu vurguladı.‘Daha kötüsünden hala kaçınmak mümkün’Zaharova, İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırıların durdurulmaması halinde tehlikeli sonuçlar doğabileceği uyarısında bulunarak, bu saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısı yaptı.İran Atom Enerjisi Kurumu, Buşehr Nükleer Santrali sahasının ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğradığını ve saldırıda bir personelin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

i̇ran

moskova

abd

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, i̇ran, buşehr nükleer güç santrali, moskova, abd, i̇srail