Buşehr'den Rus uzmanların tahliyesi başladı
Sputnik Türkiye
Rosatom Başkanı Lihaçev, Buşehr Nükleer Güç Santrali'nde görevli Rus uzmanların tahliyesinin başladığını duyurdu. 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T16:53+0300
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev yaptığı açıklamada, İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali'nin bugün de hedef alınmasının ardından burada görevli Rus uzmanların tahliye sürecinin başladığını belirtti.
Tahliyenin otobüslerle yapıldığını dile getiren Lihaçev, toplam 198 Rosatom çalışanının otobüslerle yaklaşık 2.5-3 gün içinde İran’ın tamamını geçerek Ermenistan'a ulaşacağı bilgisini verdi.
Bugünkü talihsiz saldırıdan yaklaşık 20 dakika sonra otobüsler Buşehr Santrali'nden İran-Ermenistan sınırına doğru hareket etti. Otobüslerde toplam 198 kişi var. Arkadaşlarımızın 2.5-3 gün içinde İran'ın neredeyse tamamını güvenli bir şekilde geçmesi planlanıyor.
Rosatom Başkanı, İsrail ve ABD'den yetkililerin Rusya Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve özel servisler kanallarından tahliye süreci hakkında bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.