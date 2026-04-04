Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Rusya aynı anda üç cephede savaşıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Rusya’nın aynı anda askeri, ekonomi ve enformasyon cephelerinde savaştığını söyledi. 04.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-04T16:11+0300

2026-04-04T16:19+0300

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada Rusya'nın aynı anda üç cephede savaştığının altını çizdi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zaharova jeopolitik durumun şu anda Rusya’daki her aileyi ilgilendirdiğinin de altını çizdi.'On binlerce kişi Rusya hakkında sahte bilgiler üretiyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı’nın çıkarları doğrultusunda Rusya hakkında yanlış bilgilerin oluşturulmasına onlarca hatta yüz binlerce kişinin dahil edilmiş olabileceğini söyledi.Zaharova, Rusya’ya karşı yürütülen Batı kaynaklı dezenformasyon kampanyasının boyutlarından bahsetti. Diplomat, İnsan Hakları Konseyi üyesi İgor Aşmanov’un değerlendirmesine göre yalnızca ABD ve İngiltere'nin Ukrayna’ya Rusya karşıtı bilgi savaşı için 2 milyar dolara kadar kaynak ayırdığını belirtti.Zaharova bunun sadece mitler oluşturmak değil, bilinçli şekilde dezenformasyon üretmek anlamına geldiğini vurguladı.'Zelenskiy tarafından Kallas’a verilen nişan satanizmdir'Mariya Zaharova, Avrupa diplomasisinin başı Kaja Kallas’a Vladimir Zelenskiy tarafından Prenses Olga I. Derece Nişanı verilmesini Ukrayna’ya yönelik karanlık hizmetleri, kiliseye yönelik baskılara verdiği destek de dahil olmak üzere satanizm olarak nitelendirdi.Zaharova açıklamasında, "Kiliselere yönelik Kiev rejiminin baskı politikasını destekleyen Kallas, aziz ve havarilere eş sayılan Olga’nın nişanını dinsizlerin elinden alıyor. Satanizmin ta kendisi” diyerek Avrupa Birliği’nin politikasının, Hristiyanlığı kabul eden Prenses Olga ile hiçbir ilgisinin olmadığını ve Zelenskiy’in Kallas’ı onun adıyla verilen nişanla ödüllendirdiğini vurguladı. Zaharova, Ukrayna’daki yetkililerin şu anda ülkede Ortodoksluğu fiilen yok ettiğini belirtti. Ayrıca Kallas’ın Ukraynalılar karşısındaki diğer tamamen olumsuz 'hizmetlerine' de dikkat çekti.Zaharova açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/trump-ufo-dosyalarini-aciklama-emri-vermisti-uzaylilar-varsa-insanlik-hakkinda-ne-dusunurler-1104767577.html

