Rus bilim insanlarından Antarktika'da yeni keşif

Sputnik Türkiye

Rus bilim insanlarının Antarktika'da yeni bir coğrafi özellik keşfettikleri bildirildi. 04.04.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Bilimler Akademisi (RAN) bünyesindeki St. Petersburg Federal Araştırma Merkezi'nden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Rus bilim insanları Antarktika'daki Berks Burnu’nda (Cape Burks) daha önce bilinmeyen bir vahanın varlığını keşfetti.Açıklamada, "Federal Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar, Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanlarıyla birlikte Batı Antarktika'da yeni bir coğrafi özellik tanımladı: Berks Burnu'nda bir vaha. Bölgedeki daha önce keşfedilmemiş 18 gölün kapsamlı bir şekilde incelemesi sonucunda söz konusu vahanın dünya yüzeyinde istikrarlı, bütünleşik bir oluşum olduğunu ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.Vahada dağlar ve vadiler olduğu, yıllık ortalama hava sıcaklığının yaklaşık -12C derece olduğu ve buzdan arınmış yaklaşık 2.2 kilometrekarelik bir alan bulunduğu, hayvan dünyasından penguenler, foklar, Antarktika fırtına kuşları ve bazı diğer kuş türleri yaşadığı kaydedildi.

Sputnik Türkiye

