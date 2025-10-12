Rus bilim insanlarından videolu 'Güneş fışkırması' uyarısı: Dünya için de risk var
12:02 12.10.2025 (güncellendi: 12:21 12.10.2025)
© NASANASA, Güneş patlamasını görüntüledi
© NASA
Güneş yüzeyinde oluşan büyük çıkıntının görüntüsünü paylaşan Rus uzmanlar, Dünya'nın da risk altında olduğunu vurguladı.
Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Güneş Astronomisi Laboratuvarı, Güneş'te büyük bir fışkırmanın oluştuğunu bildirdi.
Güneş Astronomisi Laboratuvarı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Güneş'in kuzeydoğusunda son derece nahoş boyutta bir fışkırma oluştu" dendi.
Rus bilim insanları, Güneş'in, yüzeyinde çıkıntı şeklinde oluşan fışkırmayı parçalar halinde Uzay'a fırlatmak için çabaladığını ancak henüz çok büyük boyuttaki çıkıntının atılamadığını belirtti.
Söz konusu girişimlerin 1-2 gün daha başarısız olması halinde Güneş'in çıkıntıyı tek parça halinde atma olasılığının yüzde 90 olduğunu kaydeden Rus bilim insanları, bu durumda fışkırmanın Merkür gezegenine zarar vereceğinin altını çizdi.
Dünya için de risklerin mevcut olduğunu belirten uzmanlar, çıkıntının 3-4 gün daha Güneş yüzeyinde tutunması halinde fışkırmanın Dünya'ya isabet edebileceği uyarısında bulundu.
Çıkıntının video görüntüsünün paylaşıldığı açıklamada, Güneş fışkırmasının çok büyük boyutta olduğuna, bundan dolayı amatör teleskoplarla dahi görülebileceğine de dikkat çekildi.
