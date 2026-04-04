Meteoroloji’den 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yurt genelinde etkili olacak yağışlı hava için 13 ilde sarı kodlu uyarı yaptı. Ege kıyılarında kuvvetli yağış, Doğu... 04.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-04T09:34+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yağışlı hava hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek. Gelecek hafta kuzey ve iç kesimlerde yağışların azalması beklenirken, güney bölgelerde yağışların devam edeceği bildirildi.13 il için sarı kodlu uyarı verildiMeteoroloji, aralarında Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak ve Kilis’in bulunduğu 13 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, bu illerde yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.Yağışlar yer yer kuvvetli olacakYapılan tahminlere göre, ülke genelinde hava çok bulutlu olacak. Bartın ve Kastamonu kıyıları ile bazı Güneydoğu illeri dışında kalan bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Ege kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çığ ve toz taşınımı riskiMeteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.Ayrıca Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı beklendiği belirtilerek görüş mesafesinde düşüş ve hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.Rüzgar kuvvetli esecekHava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz’de ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, doğu anadolu, güneydoğu