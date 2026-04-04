Sputnik Türkiye, 19.10.2024
Van Tuşba'da 5.2 büyüklüğünde deprem: Çevre illerde de hissedildi
AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. 04.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/afganistanda-58-buyuklugunde-deprem-olu-ve-yaralilar-var-1104761328.html
09:11 04.04.2026 (güncellendi: 09:44 04.04.2026)
AFAD, Van’ın Tuşba ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van’da meydana gelen depreme ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan bilgilendirmeye göre, merkez üssü Tuşba ilçesi olan depremin büyüklüğü 5.2 olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre deprem, 4 Nisan 2026 tarihinde saat 08:52:42’de kaydedildi.
Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının gerçekleştiği aktarıldı.

Çevre illerde de hissedildi

AFAD tarafından deprem sonrası yapılan açıklamada sarsıntının çevre illerde de hissedildiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
AFAD, bölgede saha tarama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
