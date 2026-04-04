Meloni Cidde'de: Körfez ülkelerinin liderleriyle bir dizi görüşme yapması bekleniyor
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, önceden açıklanmayan program kapsamında Cidde’ye giderek Körfez turuna başladı; temasların odağında enerji güvenliği ve... 04.04.2026, Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, önceden açıklanmayan program kapsamında Cidde’ye giderek Körfez turuna başladı; temasların odağında enerji güvenliği ve bölgesel gerilim yer alıyor.
İtalyan basını, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Cidde’ye önceden duyurulmayan bir ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı. Ziyaret programının ayrıca Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni de kapsayacağı belirtildi.
Kaynaklara göre, Meloni’nin iki gün sürmesi planlanan temasları, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaştan sonra bir Avrupalı lider tarafından gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. İtalya Başbakanı’nın, Körfez ülkelerinin liderleriyle bir dizi görüşme yapması bekleniyor.
Yetkililer, bu diplomatik girişimin aynı zamanda İtalya’nın enerji güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı. Açıklamada, Basra Körfezi’nin İtalya için kritik bir petrol ve doğalgaz kaynağı olduğu ve küresel enerji fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi.
Hükümetten yapılan değerlendirmede, Meloni’nin temaslarıyla Arap ülkeleriyle ilişkileri derinleştirmeyi hedeflediği ve ayrıca İran saldırıları sonrasında İtalya’nın desteğini yeniden teyit etmeyi planladığı kaydedildi.