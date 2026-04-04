'İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçişte ülkeleri üç kategoriye ayırmayı planlıyor'

Sputnik Türkiye

Al Jazeera’nın haberine göre Tahran, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş izni verirken ülkeleri “düşman, tarafsız ve dost” şeklinde sınıflandırmayı, düşman ülkelere geçiş... 04.04.2026, Sputnik Türkiye

İran, Hürmüz Boğazı’ndan deniz geçişi konusunda yeni bir sınıflandırma sistemi üzerinde çalışıyor. Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun haberine göre, Tahran yönetimi ülkeleri boğazdan geçiş haklarına göre üç kategoriye ayırmayı planlıyor.Haberde, “İran, devletleri düşman, tarafsız veya dost ülkeler olarak sınıflandırmayı planlıyor. Düşman olarak tanımlanan devletlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verilmeyecek. Tarafsız ülkelerin ise geçiş için bir ücret ödemesi gerekecek” ifadelerine yer verildi.ABD ve İsrail'in Ortadoğu'daki askeri operasyonları, Arap ülkelerinden petrol ve LNG sevkiyatı için kilit bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını neredeyse tamamen durma noktasına getirdi. Bu durum, dünyanın birçok ülkesinde akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu.

