Japonya’da sakura manzarası gölgede kaldı: Kiraz ağaçları birer birer devrilmeye başladı

Japonya’da sakura manzarası gölgede kaldı: Kiraz ağaçları birer birer devrilmeye başladı

Sputnik Türkiye

Japonya’da her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği sakura sezonu bu yıl güvenlik endişeleriyle gündemde. Tokyo’da yaşlanan kiraz ağaçlarının devrilmesi... 04.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-04T13:41+0300

2026-04-04T13:41+0300

2026-04-04T13:41+0300

Japonya’da baharın simgesi olan sakura (kiraz çiçeği) sezonu, bu yıl yalnızca görsel şöleniyle değil, artan güvenlik riskleriyle de dikkat çekti. Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği bu dönemde, özellikle Tokyo’daki yaşlanan kiraz ağaçlarının devrilmesi endişe yarattı.Tokyo'da son olarak iki kiraz ağacı farklı noktalarda devrildi. Biri bir parkta çiti hasara uğratırken, diğeri neredeyse saray çevresindeki suya düşüyordu. Olaylarda can kaybı yaşanmazken, daha önce benzer bir olayda bir kişinin yaralandığı bildirildi.Turistlerin kiraz çiçeklerini görmek için akın ettiği Tokyo'da ağaçlar tehlike yaratıyorYetkililere göre sorun, büyük ölçüde ağaçların yaşlanmasından kaynaklanıyor. Japonya’nın savaş sonrası döneminde yaygın şekilde dikilen sakura ağaçlarının önemli bir kısmı bugün onlarca yıllık. Uzmanlar, içten çürüme, mantar oluşumu ve kök zayıflaması gibi faktörlerin ağaçları kırılgan hale getirdiğini belirtiyor.Tokyo yönetimi, sakura sezonu öncesinde yüzlerce ağacı incelemeye aldı. Bazı ağaçlar kesilirken, riskli görülen alanlara uyarı levhaları yerleştirildi. Ancak yetkililer, yapılan kontrollerin tam güvenlik sağlamadığını ve ziyaretçilerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.Öte yandan sakura sezonu, Japonya’da “hanami” olarak bilinen gelenek kapsamında büyük ilgi görüyor. İnsanlar bu kısa süreli çiçeklenme döneminde park ve bahçelerde yürüyüş yapıyor, piknik düzenliyor. Tüm risklere rağmen turistler ve yerel halk, bu eşsiz manzarayı kaçırmak istemiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/trump-ufo-dosyalarini-aciklama-emri-vermisti-uzaylilar-varsa-insanlik-hakkinda-ne-dusunurler-1104767577.html

tokyo

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tokyo, japonya, sakura, kiraz çiçeği, turist