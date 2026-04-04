İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İzmir’i sağanak vurdu: Ödemiş-Tire yolu sular altında
İzmir’in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış, tarım arazileri ve kara yollarını su altında bıraktı. Özellikle Ödemiş-Tire yolunda su baskınları... 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T13:55+0300
İzmir’i sağanak vurdu: Ödemiş-Tire yolu sular altında

13:55 04.04.2026
© AA / Turgay Konuralpİzmir'in Ödemiş ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve kara yolu su altında kaldı.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış, tarım arazileri ve kara yollarını su altında bıraktı. Özellikle Ödemiş-Tire yolunda su baskınları yaşanırken, araçlar ilerlemekte zorlandı. Belediye ekipleri sahada çalışma başlatırken, sürücülere dikkatli olun uyarısı yapıldı.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dünden bu yana aralıklarla devam eden ve gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı.

Tarım arazileri ve seralar su altında kaldı

Şiddetli yağış nedeniyle Ödemiş-Tire kara yolunun Balabanlı Mahallesi yakınlarında su baskınları yaşandı. Bölgedeki tarım arazileri ve seralar sular altında kalırken, üreticiler zor anlar yaşadı.

Araçlar ilerlemekte güçlük çekti

Yaşanan su baskınları nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı. Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Belediye ekipleri sahada

Ödemiş Belediyesi’ne bağlı ekipler, suyun tahliyesini sağlamak için çalışma başlattı. Ekipler, traktörlerle yol kenarındaki kanalları açarak suyun akışını sağlamaya çalıştı.
Emekliliği reddedilen binlerce sigortalıyı ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal karar
