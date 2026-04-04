https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/izmiri-saganak-vurdu-odemis-tire-yolu-sular-altinda-1104768494.html

İzmir’i sağanak vurdu: Ödemiş-Tire yolu sular altında

04.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-04T13:55+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/04/1104768631_0:26:1190:695_1920x0_80_0_0_ea5824793c09d047dc803d29dfbfdd11.jpg

İzmir’in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dünden bu yana aralıklarla devam eden ve gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı.Tarım arazileri ve seralar su altında kaldıŞiddetli yağış nedeniyle Ödemiş-Tire kara yolunun Balabanlı Mahallesi yakınlarında su baskınları yaşandı. Bölgedeki tarım arazileri ve seralar sular altında kalırken, üreticiler zor anlar yaşadı.Araçlar ilerlemekte güçlük çektiYaşanan su baskınları nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı. Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.Belediye ekipleri sahadaÖdemiş Belediyesi’ne bağlı ekipler, suyun tahliyesini sağlamak için çalışma başlattı. Ekipler, traktörlerle yol kenarındaki kanalları açarak suyun akışını sağlamaya çalıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

