https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/emekliligi-reddedilen-binlerce-sigortaliyi-ilgilendiriyor-yargitaydan-emsal-karar-1104766840.html

Emekliliği reddedilen binlerce sigortalıyı ilgilendiriyor: Yargıtay'dan emsal karar

Sputnik Türkiye

2026-04-04T13:15+0300

türki̇ye

malulen emeklilik

sgk

i̇sa karakaş

emeklilik

yargıtay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/14/1065979785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6a1ccaa8f46e2b1caa84e0da10dd6a6c.jpg

Malulen emekli olmak isteyenlerle SGK arasında sorun haline gelen 'hastalık işe girmeden önce var mıydı yoksa çalışırken mi ortaya çıktı' tartışmalarıyla ilgili Yargıtay emsal bir karar imza attı. Yargıtay, askerliğini sağlıklı bir şekilde tamamlayan ve işe girişte "sağlam" raporu alan kişilerin, çalışma hayatı süresince ortaya çıkan rahatsızlıklarının emeklilik hakkı doğuracağına karar verdi.Şizofreni teşhisi konulan bir memura malulen emeklilik hakkı SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında kararın detayları anlattı. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin aldığı kararla birlikte askerliğini yapmış, sağlıklı bir şekilde iş hayatına başlamış ancak çalışma hayatı devam ederken amansız bir hastalığa yakalanmış sigortalılar için adaletin kapısı aralandığını belirten Karakaş, bir memur adayının şizofreni teşhisiyle başlayan hukuk mücadelesinin zaferle sonuçlanan öyküsünü şöyle kaleme aldı: "Kahramanımız askerliğini 18 ay boyunca tam sağlıklı bir şekilde tamamlayarak terhis oldu. Ardından özel bir şirkette işe girdi ve sağlık kontrollerinden başarıyla geçti. 1992 yılında ise Adalet Bakanlığı bünyesinde mübaşir olarak göreve başladı. Ancak her şey bu süreçten sonra değişti. Görevi başındayken psikolojik rahatsızlığı ortaya çıktı. Rahatsızlığı o kadar hızlı ilerledi ki, memuriyetinin henüz 8. ayında işinden ayrılmak zorunda kaldı."Yargıtay son noktayı koydu Karakaş'in ifadelerine göre, yerel mahkeme davacının %80 oranında şizofreni hastası olduğunu ve bu hastalığın sigortalılık başlangıcından sonra, çalışma hayatı içinde şiddetlendiğini tespit ettiğini ve davacının malulen emekliliğe hak kazandığına karar verdi. Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı ve İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını yerinde buldu. Bunun üzerine SGK, dosyayı Yargıtay'a taşıdıYargıtay, bölge adliye mahkemesinin kararının hukuka uygun olduğuna ve bozulmasını gerektirecek bir durum olmadığına hükmederek kararı onadı.Askerlik terhisi kanıt olduBu kararın, sosyal güvenlik hukukunda "hastalığın başlangıç tarihi" tartışmalarına ışık tuttuğunun altını çizen Karakaş, "Askerliğini sağlıklı yapan birinin, sonradan gelişen hastalığının emekliliğe engel olamayacağı tescillenmiştir. Sigortalının işe girişte sağlıklı olması ve hastalığın çalışma süresinde kronikleşmesi, maluliyet haklarını doğurur." dedi.Hastalık eski savunmasına karşı en güçlü delil Karakaş yazısında emsal niteliğindeki Yargıtay kararının özellikle "sigorta girişinden önce maluliyet" iddiasıyla emekliliği reddedilen binlerce sigortalıyı ilgilendiren çok kritik bir "ispat" zaferi olduğunun altını çizerken, "Kararın özünde yatan; askerlik yapabilmiş olmanın ve işe girişteki sağlık raporlarının, SGK’nın "hastalık eski" savunmasına karşı en güçlü delil sayılmasıdır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/650-bin-kisinin-emekliligi-iptal-edildi-mi-sgk-net-rakami-acikladi-1104224836.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

