https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/irandan-abd-ve-israile-tehdit-cehennemin-kapilari-acilacak-1104773725.html
İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit: Cehennemin kapıları açılacak
Sputnik Türkiye
İran Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullah, ABD ve İsrail'in İran altyapısına yönelik yeni saldırılar düzenlemesi halinde "önlerinde cehennemin... 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T23:19+0300
dünya
i̇ran
i̇ran silahlı kuvvetleri
abd
i̇srail
donald trump
hürmüz boğazı
irib
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1c/1104575755_0:0:1007:566_1920x0_80_0_0_8333e7335b306933b7e04c15cc7ebef9.png
İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine yanıt vererek, ABD ve İsrail’in İran altyapısına yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi durumunda “önlerinde cehennemin kapılarının açılacağını” söyledi.İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığına göre Abdullah, "Halkımızın haklarını ve ulusal varlıklarımızı korumak için silahlı kuvvetlerimizi harekete geçirmekten ve herhangi bir saldırgana haddini bildirmekten bir an bile tereddüt etmeyeceğiz" dedi.ABD ve İsrail tarafından yeni saldırılar düzenlenmesi halinde, İran'ın bu ülkeler tarafından kullanılan her türlü altyapıyı hedef alacağını belirten Abdullah, "Savaşın başından beri ne vaat ettiysek yerine getirdik. Bu mesajın anlamı şudur: Önünüzde cehennemin kapıları açılacak" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, daha önce, İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması ya da ABD ile bir anlaşma yapması için iki gün süre verdiğini belirtmişti. Trump, bu sürenin sonunda İran'ın üzerine “cehennem azabı ineceğini’ söylemişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1c/1104575755_150:0:1007:643_1920x0_80_0_0_3a5d652c69d9808f0dcf3bd191f14d79.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İran Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullah, ABD ve İsrail'in İran altyapısına yönelik yeni saldırılar düzenlemesi halinde "önlerinde cehennemin kapılarının açılacağı" uyarısında bulundu.
