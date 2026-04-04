İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit: Cehennemin kapıları açılacak

İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit: Cehennemin kapıları açılacak

İran Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullah, ABD ve İsrail'in İran altyapısına yönelik yeni saldırılar düzenlemesi halinde "önlerinde cehennemin... 04.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-04T23:19+0300

2026-04-04T23:19+0300

2026-04-04T23:19+0300

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine yanıt vererek, ABD ve İsrail’in İran altyapısına yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi durumunda “önlerinde cehennemin kapılarının açılacağını” söyledi.İran devlet televizyonu IRIB'in aktardığına göre Abdullah, "Halkımızın haklarını ve ulusal varlıklarımızı korumak için silahlı kuvvetlerimizi harekete geçirmekten ve herhangi bir saldırgana haddini bildirmekten bir an bile tereddüt etmeyeceğiz" dedi.ABD ve İsrail tarafından yeni saldırılar düzenlenmesi halinde, İran'ın bu ülkeler tarafından kullanılan her türlü altyapıyı hedef alacağını belirten Abdullah, "Savaşın başından beri ne vaat ettiysek yerine getirdik. Bu mesajın anlamı şudur: Önünüzde cehennemin kapıları açılacak" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, daha önce, İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması ya da ABD ile bir anlaşma yapması için iki gün süre verdiğini belirtmişti. Trump, bu sürenin sonunda İran'ın üzerine “cehennem azabı ineceğini’ söylemişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, i̇ran silahlı kuvvetleri, abd, i̇srail, donald trump, hürmüz boğazı, irib