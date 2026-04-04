İran basını: ABD ve İsrail, İran'daki petrokimya özel ekonomik bölgesini vurdu, 5 kişi öldü

İran'ın Fars Haber Ajansı, ABD ve İsrail'in ülkedeki bir petrokimya özel ekonomik bölgesine (ÖEB) saldırı düzenlediğini ve saldırıda en az beş kişinin hayatını... 04.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-04T22:36+0300

Fars Haber Ajansı, ABD ve İsrail'in ülkedeki Mahşehr petrokimya özel ekonomik bölgesine düzenlediği saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 170 kişinin de yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu ise saldırıda balistik füzeler için malzeme üreten bir tesisi vurduklarını iddia etti.Yerel yetkililere dayandırılan haberde, "Düşmanın Mahşehr petrokimya özel ekonomik bölgesindeki birkaç şirkete düzenlediği saldırı sonucunda beş kişi hayatını kaybetti" denildi.Ajans, saldırıda 170 kişinin de yaralandığını ve bu kişilerin tıbbi müdahalenin ardından hastanelerden taburcu edildiğini aktardı.Öte yandan, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail ordusunun patlayıcılar, balistik füzeler ve diğer silahlar için malzeme üreten iki kilit fabrikadan birinin bulunduğu bir tesisi vurduğu iddia edildi.

