İran’dan ABD’ye Hürmüz uyarısı: Ablukayı yıllarca sürdürebiliriz
İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD ve müttefiklerine ait gemilere uzun yıllar kapalı tutabilecek askeri ve lojistik... 03.04.2026, Sputnik Türkiye
© Fotoğraf : Tasnim Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nda tatbikat başlattı
İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı ABD ve müttefiklerine ait gemilere uzun yıllar kapalı tutabilecek askeri ve lojistik kapasiteye sahip olduğunu belirtti.
İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı ABD ve müttefiklerine ait gemilere uzun yıllar kapalı tutma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, bu durumun ABD'nin bölgedeki askeri lojistiğine önemli bir darbe vuracağını ifade etti.
İran devletine yakın Press TV'ye konuşan üst düzey güvenlik yetkilisi, "İran, böyle bir durumu uzun yıllar devam ettirme kapasitesine sahiptir" dedi.
Press TV, bu kararın arkasında ABD’nin Ortadoğu’daki askeri üs ve garnizonlarının ikmalinde kullanılan teçhizatın büyük bölümünün tarihsel olarak Hürmüz Boğazı üzerinden taşınmasında yattığını belirterek, güvenlik yetkilisinin “Boğazdaki trafik daha önce düzenlenmiş olsaydı, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki lojistik imkanları önemli ölçüde zayıflamış olacaktı” şeklindeki ifadelerine yer verdi.
ABD ve İsrail'in Ortadoğu'daki askeri operasyonları, Arap ülkelerinden petrol ve LNG sevkiyatı için kilit bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını neredeyse tamamen durma noktasına getirdi. Bu durum, dünyanın birçok ülkesinde akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu.
Şu anda boğazdan geçişe sadece İran'a dost ülkelere izin veriliyor. Tasnim haber ajansına göre, bu ülkeler arasında Rusya, Çin, Hindistan, Irak ve Pakistan bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump, bazı Avrupa ve Asya ülkelerine Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için bölgeye savaş gemileri göndermeleri çağrısında bulunmuş, ancak birçok ülke bu çağrıyı reddetmişti.
Öte yandan Tahran, geçtiğimiz günlerde Arap ve Asya ülkeleri için boğazın kullanım kurallarını belirleyecek bir "Hürmüz Paktı" geliştirilmesini teklif etmişti.
