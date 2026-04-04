https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/iran-disisleri-bakanligi-tahranin-hurmuz-bogazindaki-eylemleri-uluslararasi-hukuka-uygun-1104772500.html
İran Dışişleri Bakanlığı: Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki eylemleri uluslararası hukuka uygun
İran Dışişleri Bakanlığı: Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki eylemleri uluslararası hukuka uygun
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, 'düşman olmayan devletlere ait gemilerin' İran ile koordinasyon içinde boğazdan geçebileceğini duyurdu. 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T21:23+0300
2026-04-04T21:23+0300
2026-04-04T21:25+0300
dünya
abbas arakçi
hürmüz boğazı
i̇ran
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103536380_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_7b5eca26fa25eb6cda8cf580ef9697dc.jpg
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından yapılan açıklamada, İran makamlarının Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini düzenlemeye ve kontrol etmeye yönelik eylemleri, uluslararası hukuk normlarına uygun olduğunun altı çizildi.Arakçi, Avusturya Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde "İran tarafından belirlenen Hürmüz Boğazı’ndaki prosedürler uluslararası hukuka uygundur” dedi.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Arakçi'nin görüşme sırasında 'düşman olmayan devletlere ait gemilerin İran ile koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı’ndan geçebileceğini' aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/dmitriyev-trumpin-nato-hakkindaki-sozleri-ittifakin-mezar-tasidir-1104772225.html
hürmüz boğazı
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103536380_0:0:907:680_1920x0_80_0_0_92b923e2cbb663291c6b62d57dae31ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abbas arakçi, hürmüz boğazı, i̇ran, dışişleri bakanlığı
abbas arakçi, hürmüz boğazı, i̇ran, dışişleri bakanlığı
İran Dışişleri Bakanlığı: Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki eylemleri uluslararası hukuka uygun
21:23 04.04.2026 (güncellendi: 21:25 04.04.2026)
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, 'düşman olmayan devletlere ait gemilerin' İran ile koordinasyon içinde boğazdan geçebileceğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından yapılan açıklamada, İran makamlarının Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini düzenlemeye ve kontrol etmeye yönelik eylemleri, uluslararası hukuk normlarına uygun olduğunun altı çizildi.
Arakçi, Avusturya Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde "İran tarafından belirlenen Hürmüz Boğazı’ndaki prosedürler uluslararası hukuka uygundur” dedi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Arakçi'nin görüşme sırasında 'düşman olmayan devletlere ait gemilerin İran ile koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı’ndan geçebileceğini' aktarıldı.