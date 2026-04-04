Dmitriyev: Trump’ın NATO hakkındaki sözleri, ittifakın ‘mezar taşıdır’

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'yu "güvenilmez ve zayıflamış ortak" olarak nitelemesini, "NATO'nun...

2026-04-04T19:07+0300

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO’ya yönelik son eleştirilerini, ittifakın siyasi anlamda sonunu simgeleyen bir çıkış olarak değerlendirdi.Dmitriyev, Trump’ın 'NATO’nun artık güvenilir bir ortak olmadığı ve zayıfladığı' yönündeki sözlerine atıfla, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Trump’ın, merhum NATO’nun anısına diktiği sert bir mezar taşı” ifadelerini kullandı.Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada NATO’yu “güvenilmez ve zayıflamış bir ortak” olarak nitelemiş, ayrıca New York Times gazetesinin NATO kısaltmasını yanlış şekilde “Kuzey Amerika Anlaşma Örgütü” olarak açmasını da düzeltmişti.Trump daha önce de, küresel bir tehdit durumunda NATO’nun ABD’ye gerçek anlamda yardım edip edemeyeceği konusunda şüphelerini dile getirmiş, ittifakı ABD’ye “kötü muamele” ve olası krizlerde etkisiz kalmakla suçlamıştı.

