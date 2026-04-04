İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den BM Genel Sekreteri Guterres ile BMGK’ya mektup: 'Ülkemize iki kez savaş dayatıldı'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelere, ülkesindeki... 04.04.2026, Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran'da bulunan nükleer tesislerin ciddi hasar gördüğünü söyledi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelere, ülkesindeki nükleer santrallere yönelik ABD ve İsrail saldırıları hakkında mektup gönderdi.
İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Arakçi, BM Genel Sekreteri ile BMGK üyesi ülkelere mektup yazdı.
Mektubu, İran’da barışçıl amaçlara hizmet eden nükleer santraller ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetiminde bulunan Buşehr Nükleer Santrali’ne yönelik saldırılara dikkat çekmek için yazdığını söyleyen Arakçi, saldırıların radyoaktif kirlenmeye bağlı olarak insan ve çevre güvenliğini riske attığını belirtti.
Arakçi mektubunda, ülkesine 9 ay içerisinde ABD ve İsrail tarafından iki kez 'savaş dayatıldığını' ve bu savaşlarda nükleer santrallerin hedef alındığını belirtti.
BMGK’nın ve UAEA’nın, İran’daki nükleer santrallere yönelik saldırıların tekrarlanmaması için çaba göstermediğini öne süren Arakçi, ABD’li yetkililerin özellikle Buşehr Nükleer Santrali’ne saldırıları normalleştirdiğini ve bunun da BMGK ile UAEA itibarını zedelediğini aktardı.
Arakçi, son olarak mektubunda, aktif olarak faaliyette olan Buşehr Nükleer Santrali çevresine sık sık saldırı düzenlenmesinin meydana getireceği tehlikeye dikkati çekti.
Abbas Arakçi, mektubun bir kopyasını da UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye iletti.
