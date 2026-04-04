https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/iran-disisleri-bakani-arakciden-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-bmgkya-mektup-ulkemize-iki-kez-1104772953.html
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den BM Genel Sekreteri Guterres ile BMGK’ya mektup: 'Ülkemize iki kez savaş dayatıldı'
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den BM Genel Sekreteri Guterres ile BMGK’ya mektup: 'Ülkemize iki kez savaş dayatıldı'
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelere, ülkesindeki... 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T22:07+0300
2026-04-04T22:07+0300
2026-04-04T22:07+0300
poli̇ti̇ka
abbas arakçi
i̇ran
i̇srail
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
bm güvenlik konseyi
abd
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
buşehr nükleer güç santrali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097395615_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66659395a8caf7ea4cc86770ab221e14.jpg
İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Arakçi, BM Genel Sekreteri ile BMGK üyesi ülkelere mektup yazdı.Mektubu, İran’da barışçıl amaçlara hizmet eden nükleer santraller ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetiminde bulunan Buşehr Nükleer Santrali’ne yönelik saldırılara dikkat çekmek için yazdığını söyleyen Arakçi, saldırıların radyoaktif kirlenmeye bağlı olarak insan ve çevre güvenliğini riske attığını belirtti.Arakçi mektubunda, ülkesine 9 ay içerisinde ABD ve İsrail tarafından iki kez 'savaş dayatıldığını' ve bu savaşlarda nükleer santrallerin hedef alındığını belirtti.BMGK’nın ve UAEA’nın, İran’daki nükleer santrallere yönelik saldırıların tekrarlanmaması için çaba göstermediğini öne süren Arakçi, ABD’li yetkililerin özellikle Buşehr Nükleer Santrali’ne saldırıları normalleştirdiğini ve bunun da BMGK ile UAEA itibarını zedelediğini aktardı.Arakçi, son olarak mektubunda, aktif olarak faaliyette olan Buşehr Nükleer Santrali çevresine sık sık saldırı düzenlenmesinin meydana getireceği tehlikeye dikkati çekti.Abbas Arakçi, mektubun bir kopyasını da UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/iran-disisleri-bakanligi-tahranin-hurmuz-bogazindaki-eylemleri-uluslararasi-hukuka-uygun-1104772500.html
i̇ran
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097395615_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c4beb68027ce795229bd28119dbde25d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abbas arakçi, i̇ran, i̇srail, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), bm güvenlik konseyi, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, buşehr nükleer güç santrali
abbas arakçi, i̇ran, i̇srail, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), bm güvenlik konseyi, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, buşehr nükleer güç santrali
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den BM Genel Sekreteri Guterres ile BMGK’ya mektup: 'Ülkemize iki kez savaş dayatıldı'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelere, ülkesindeki nükleer santrallere yönelik ABD ve İsrail saldırıları hakkında mektup gönderdi.
İran Dışişleri Bakanı’nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Arakçi, BM Genel Sekreteri ile BMGK üyesi ülkelere mektup yazdı.
Mektubu, İran’da barışçıl amaçlara hizmet eden nükleer santraller ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetiminde bulunan Buşehr Nükleer Santrali’ne yönelik saldırılara dikkat çekmek için yazdığını söyleyen Arakçi, saldırıların radyoaktif kirlenmeye bağlı olarak insan ve çevre güvenliğini riske attığını belirtti.
Arakçi mektubunda, ülkesine 9 ay içerisinde ABD ve İsrail tarafından iki kez 'savaş dayatıldığını' ve bu savaşlarda nükleer santrallerin hedef alındığını belirtti.
BMGK’nın ve UAEA’nın, İran’daki nükleer santrallere yönelik saldırıların tekrarlanmaması için çaba göstermediğini öne süren Arakçi, ABD’li yetkililerin özellikle Buşehr Nükleer Santrali’ne saldırıları normalleştirdiğini ve bunun da BMGK ile UAEA itibarını zedelediğini aktardı.
Arakçi, son olarak mektubunda, aktif olarak faaliyette olan Buşehr Nükleer Santrali çevresine sık sık saldırı düzenlenmesinin meydana getireceği tehlikeye dikkati çekti.
Abbas Arakçi, mektubun bir kopyasını da UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye iletti.