https://anlatilaninotesi.com.tr/20260326/osimhene-thanos-eldiveni-dokunusu-galatasaraydan-ozel-koruma-ekipmani-verildi-1104528129.html
Osimhen’e 'Thanos Eldiveni' dokunuşu: Galatasaray’dan özel koruma ekipmanı verildi
Sputnik Türkiye
Galatasaray’da kolu kırılan Victor Osimhen için özel koruyucu ekipman hazırlandı. Ameliyat sonrası sahalara dönmeye hazırlanan yıldız oyuncunun kolluğu... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-26T15:06+0300
spor
galatasaray
marvel
osimhen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1a/1104528252_1:0:1909:1073_1920x0_80_0_0_51204c9354e424632e79ef205e8c169d.png
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık sonrası özel bir ekipmanla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Kolu kırılan ve ameliyat geçiren Nijeryalı futbolcu için kulüp tarafından özel koruyucu kolluk tasarlandı.“Thanos Eldiveni” benzetmesi gündem olduTasarlanan ekipmanın en dikkat çekici özelliği ise görsel tasarımı oldu. Kolluğun, Marvel evreninin ikonik karakterlerinden Thanos’un “Sonsuzluk Eldiveni”ne benzemesi, sosyal medyada ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.Bu benzerlik, Osimhen’in sahalara dönüşünü daha da ilgi çekici hale getirdi.Amaç: Hızlı ve güvenli dönüşGalatasaray yönetimi ve sağlık ekibi, hazırlanan ekipmanla oyuncunun kolunu darbelere karşı korumayı ve iyileşme sürecini hızlandırmayı hedefliyor.Özel kolluk sayesinde Osimhen’in sahalara daha kısa sürede ve güvenli şekilde dönmesi planlanıyor.Sakatlık sonrası kritik süreçAmeliyat sonrası rehabilitasyon sürecine giren yıldız futbolcunun, bu özel ekipmanla birlikte kontrollü şekilde antrenmanlara başlaması bekleniyor.Kulüp yetkilileri, oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve risksiz bir dönüş sürecinin öncelik olduğunu vurguluyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1a/1104528252_240:0:1671:1073_1920x0_80_0_0_cc8ff3052da77d6247be1b9fedeb556b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Galatasaray’da kolu kırılan Victor Osimhen için özel koruyucu ekipman hazırlandı. Ameliyat sonrası sahalara dönmeye hazırlanan yıldız oyuncunun kolluğu, Marvel’daki Thanos’un “Sonsuzluk Eldiveni”ne benzerliğiyle dikkat çekti. Amaç, iyileşme sürecini hızlandırmak.
