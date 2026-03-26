Osimhen’e 'Thanos Eldiveni' dokunuşu: Galatasaray’dan özel koruma ekipmanı verildi
Galatasaray’da kolu kırılan Victor Osimhen için özel koruyucu ekipman hazırlandı. Ameliyat sonrası sahalara dönmeye hazırlanan yıldız oyuncunun kolluğu... 26.03.2026, Sputnik Türkiye
15:06 26.03.2026
Galatasaray’da kolu kırılan Victor Osimhen için özel koruyucu ekipman hazırlandı. Ameliyat sonrası sahalara dönmeye hazırlanan yıldız oyuncunun kolluğu, Marvel’daki Thanos’un “Sonsuzluk Eldiveni”ne benzerliğiyle dikkat çekti. Amaç, iyileşme sürecini hızlandırmak.
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık sonrası özel bir ekipmanla sahalara dönmeye hazırlanıyor. Kolu kırılan ve ameliyat geçiren Nijeryalı futbolcu için kulüp tarafından özel koruyucu kolluk tasarlandı.

“Thanos Eldiveni” benzetmesi gündem oldu

Tasarlanan ekipmanın en dikkat çekici özelliği ise görsel tasarımı oldu. Kolluğun, Marvel evreninin ikonik karakterlerinden Thanos’un “Sonsuzluk Eldiveni”ne benzemesi, sosyal medyada ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Bu benzerlik, Osimhen’in sahalara dönüşünü daha da ilgi çekici hale getirdi.

Amaç: Hızlı ve güvenli dönüş

Galatasaray yönetimi ve sağlık ekibi, hazırlanan ekipmanla oyuncunun kolunu darbelere karşı korumayı ve iyileşme sürecini hızlandırmayı hedefliyor.
Özel kolluk sayesinde Osimhen’in sahalara daha kısa sürede ve güvenli şekilde dönmesi planlanıyor.

Sakatlık sonrası kritik süreç

Ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine giren yıldız futbolcunun, bu özel ekipmanla birlikte kontrollü şekilde antrenmanlara başlaması bekleniyor.
Kulüp yetkilileri, oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve risksiz bir dönüş sürecinin öncelik olduğunu vurguluyor.
