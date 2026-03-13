Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi? SGK net rakamı açıkladı
650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi? SGK net rakamı açıkladı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı basın organlarında yer alan "son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını... 13.03.2026
türki̇ye
sgk
bağ-kur
emeklilik iptali
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamuoyunda gündeme gelen “son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi” iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu haberlerde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.SGK, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuya ilişkin detaylı açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtti.560 bin 540 kişi sahte sigortalı olarak tespit edildiKurumun açıklamasında, 2021-2025 yılları arasında yapılan yoğun denetim ve incelemeler sonucunda 560 bin 540 kişinin sahte sigortalı olarak tespit edildiği bildirildi.SGK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"2021-2025 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan yoğun denetim ve incelemeler sonucu 560 bin 540 kişi, sahte sigortalı olarak tespit edilmiştir. Belirtilen rakam, yalnızca sahte sigortalı olarak bildirilen kişi sayısını ifade etmekte olup, emeklilik iptallerine ilişkin bir veri niteliği taşımamaktadır."Emekliliği iptal edilen kişi sayısı açıklandıYapılan incelemeler sonucunda emekliliği iptal edilen kişi sayısının 12 bin 209 olduğu açıklandı.SGK’nın verilerine göre iptal edilen emeklilikler şu şekilde dağıldı:'650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiası doğru değilSGK, sahte sigortalı tespit edilen kişi sayısının emeklilik iptalleriyle karıştırıldığını belirterek, kamuoyunda yer alan “650 bin kişinin emekliliği iptal edildi” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260219/sgknin-radarindaki-yontemler-tek-tek-siralandi-bunlardan-birini-yaptiysaniz-sigortalilik-ve-1103621802.html
türki̇ye
sgk, bağ-kur, emeklilik iptali
sgk, bağ-kur, emeklilik iptali

650 bin kişinin emekliliği iptal edildi mi? SGK net rakamı açıkladı

10:46 13.03.2026
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı basın organlarında yer alan “son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Emekliliği iptal edilen kişi sayısının 12 bin 209 olduğunu bildirildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamuoyunda gündeme gelen “son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi” iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu haberlerde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
SGK, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuya ilişkin detaylı açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtti.

560 bin 540 kişi sahte sigortalı olarak tespit edildi

Kurumun açıklamasında, 2021-2025 yılları arasında yapılan yoğun denetim ve incelemeler sonucunda 560 bin 540 kişinin sahte sigortalı olarak tespit edildiği bildirildi.
SGK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"2021-2025 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan yoğun denetim ve incelemeler sonucu 560 bin 540 kişi, sahte sigortalı olarak tespit edilmiştir. Belirtilen rakam, yalnızca sahte sigortalı olarak bildirilen kişi sayısını ifade etmekte olup, emeklilik iptallerine ilişkin bir veri niteliği taşımamaktadır."

Emekliliği iptal edilen kişi sayısı açıklandı

Yapılan incelemeler sonucunda emekliliği iptal edilen kişi sayısının 12 bin 209 olduğu açıklandı.
SGK’nın verilerine göre iptal edilen emeklilikler şu şekilde dağıldı:
4-a (SSK) kapsamında: 9 bin 304 kişi
4-b (Bağ-Kur) kapsamında: 2 bin 905 kişi

'650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiası doğru değil

SGK, sahte sigortalı tespit edilen kişi sayısının emeklilik iptalleriyle karıştırıldığını belirterek, kamuoyunda yer alan “650 bin kişinin emekliliği iptal edildi” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
19.02.2026
TÜRKİYE
SGK’nın radarındaki yöntemler tek tek sıralandı: Bunlardan birini yaptıysanız sigortalılık ve emeklilik iptal edilebilir
19 Şubat, 09:42
