Ortadoğu'da savaşın 36. günü: İran Hürmüz'de İsrail'e ait gemiyi hedef aldı, Buşehr Nükleer Santrali'ne füze saldırısı

Savaşın 36. günü sabahında İran'ın güneyindeki Mahşehr Petrokimya Bölgesi'nde patlamalar meydana geldi. Huzistan Valisi, saldırıları doğrularken İran medyasında yer alan haberlerde tesiste 'kayıpların' olma ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. İran medyası ayrıca Buşehr nükleer tesisinin yakınlarına füze isabet ettiğini, 1 kişinin öldüğünü aktardı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, 36. gününde şiddetini artırarak sürüyor.

İran'ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletindeki Mahşehr petrokimya bölgesine saldırılar düzenlendi. İran medyasında 'kayıpların' olabileceği belirtildi. Ayrıca, Basra Körfezi kıyısında bulunan Buşehr'deki nükleer tesisin yakınlarına bir füzenin isabet ettiği aktarıldı, saldırıda 1 kişi öldü.

İran'ın başkenti Tahran'da hedef alınan Shahid Beheshti Üniversitesi'nde oluşan hasar görüntülenirken diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den yeni açıklamalar geldi.

Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden, İran'ın öncelikli hedefinin, ülkeye dayatılan 'yasadışı savaşın kesin ve kalıcı bir şekilde sona ermesi için gereken şartları güvence altına almak' olduğunu belirtti.

Dünün en dikkat çekici gelişmelerinden biri, ABD ve İsrail’in, İran'ın Kerec kentindeki B1 Köprüsü’nü ikinci kez vurduğu bildirildi. İranlı yetkililer saldırıda can kaybı yaşandığını açıklarken, hedef alınan noktaların sivil alanlara yakın olması tartışmaları da beraberinde getirdi.

İran, bir ABD savaş uçağını düşürdüğünü duyururken, ABD’li bir yetkili de uçağın düştüğünü doğruladı. ABD basınında yer alan haberlerde ayrıca birden fazla hava aracının hedef alındığı ve bazı pilotlar için arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü ifade edildi. İran devlet televizyonu ise düşürülen uçağın pilotunu sağ ele geçirenlere ödül verileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, düşürülen uçakların müzakereleri etkilemeyeceğini belirterek “Bu bir savaş” ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana en az 2 bin 76 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 500 kişinin yaralandığını açıkladı.