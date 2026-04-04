https://anlatilaninotesi.com.tr/20260404/ortadoguda-savasin-36-gunu-iran-ikinci-abd-savas-ucagini-dusurdugunu-ileri-surdu-israil-lubnanda-1104763079.html
Ortadoğu'da savaşın 36. günü: İran Hürmüz'de İsrail'e ait gemiyi hedef aldı, Buşehr Nükleer Santrali'ne füze saldırısı
Ortadoğu'da savaşın 36. günü: İran Hürmüz'de İsrail'e ait gemiyi hedef aldı, Buşehr Nükleer Santrali'ne füze saldırısı
Savaşın 36. günü sabahında İran'ın güneyindeki Mahşehr Petrokimya Bölgesi'nde patlamalar meydana geldi. Huzistan Valisi, saldırıları doğrularken İran... 04.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/04/1104769184_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0faf2ad49155f8219587ddce6ee2083a.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/04/1104769184_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fe99063d871d11dbc28fbf248dd7f0a4.jpg
İran'ın başkenti Tahran'da, ABD-İsrail çatışması sırasında yıkılan Shahid Beheshti Üniversitesi görüntülendi

Ortadoğu'da savaşın 36. günü: İran Hürmüz'de İsrail'e ait gemiyi hedef aldı, Buşehr Nükleer Santrali'ne füze saldırısı

09:38 04.04.2026 (güncellendi: 16:04 04.04.2026)
Savaşın 36. günü sabahında İran'ın güneyindeki Mahşehr Petrokimya Bölgesi'nde patlamalar meydana geldi. Huzistan Valisi, saldırıları doğrularken İran medyasında yer alan haberlerde tesiste 'kayıpların' olma ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. İran medyası ayrıca Buşehr nükleer tesisinin yakınlarına füze isabet ettiğini, 1 kişinin öldüğünü aktardı
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, 36. gününde şiddetini artırarak sürüyor.
İran'ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletindeki Mahşehr petrokimya bölgesine saldırılar düzenlendi. İran medyasında 'kayıpların' olabileceği belirtildi. Ayrıca, Basra Körfezi kıyısında bulunan Buşehr'deki nükleer tesisin yakınlarına bir füzenin isabet ettiği aktarıldı, saldırıda 1 kişi öldü.
İran'ın başkenti Tahran'da hedef alınan Shahid Beheshti Üniversitesi'nde oluşan hasar görüntülenirken diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den yeni açıklamalar geldi.
Arakçi, sosyal medya hesabı üzerinden, İran'ın öncelikli hedefinin, ülkeye dayatılan 'yasadışı savaşın kesin ve kalıcı bir şekilde sona ermesi için gereken şartları güvence altına almak' olduğunu belirtti.
Dünün en dikkat çekici gelişmelerinden biri, ABD ve İsrail’in, İran'ın Kerec kentindeki B1 Köprüsü’nü ikinci kez vurduğu bildirildi. İranlı yetkililer saldırıda can kaybı yaşandığını açıklarken, hedef alınan noktaların sivil alanlara yakın olması tartışmaları da beraberinde getirdi.
İran, bir ABD savaş uçağını düşürdüğünü duyururken, ABD’li bir yetkili de uçağın düştüğünü doğruladı. ABD basınında yer alan haberlerde ayrıca birden fazla hava aracının hedef alındığı ve bazı pilotlar için arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü ifade edildi. İran devlet televizyonu ise düşürülen uçağın pilotunu sağ ele geçirenlere ödül verileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, düşürülen uçakların müzakereleri etkilemeyeceğini belirterek “Bu bir savaş” ifadesini kullandı.
İran Sağlık Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana en az 2 bin 76 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 500 kişinin yaralandığını açıkladı.

Savaştaki son dakika gelişmeleri Sputnik Türkiye canlı anlatımında:

17:17 04.04.2026
ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saati kaldı
Kalibaf’tan bölge ülkelerine çağrı: 'ABD müdahalesi olmadan işbirliğine hazırız'
İran: Yeni hava savunma sistemi ABD savaş uçağını hedef almak için kullanıldı
İran'ın Hatem el-Enbiya ortak askeri komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Cuma günü yeni bir hava savunma sistemi kullanarak bir ABD savaş uçağını hedef aldığını belirtti.
Ordu sözcüsü, ülkenin hava sahası üzerinde "kesinlikle tam kontrol sağlayacağını" söyledi.
15:18 04.04.2026
İran'ın başkenti Tahran'da, ABD-İsrail çatışması sırasında yıkılan Shahid Beheshti Üniversitesi görüntülendi
15:07 04.04.2026
İran, Hürmüz Boğazı'nda İsrail bağlantılı bir gemiyi vurduğunu açıkladı
İran devlet medyası İran Devrim Muhafızları donanma komutanına atıfta bulunarak, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İsrail bağlantılı bir gemiye insansız hava aracıyla hedef aldığını ve gemide yangın çıktığını bildirdi.
İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
14:15 04.04.2026
İran Dışişleri Bakanı, savaşı sona erdirmek için 'kesin' ve 'kalıcı' şartlar çağrısında bulundu
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD medyasının İran'ın tutumunu yanlış yansıttığını belirterek, hükümetin Pakistan'a derinden minnettar olduğunu ve İslamabad'ı ziyaret etmeyi asla reddetmediğini vurguladı.
Arakçi, İran'ın öncelikli hedefinin, ülkeye dayatılan "yasadışı savaşın" kesin ve kalıcı bir şekilde sona ermesi için gereken şartları güvence altına almak olduğunu belirtti.
X'te yaptığı bir paylaşımda Arakçi, "Önemsediğimiz şey, bize dayatılan yasadışı savaşın kesin ve kalıcı bir şekilde sona ermesi için gereken şartlardır" dedi.
Tahran'a yeni hava saldırısı dalgası
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir hava saldırısı dalgası gerçekleştirdiğini açıkladı.
13:34 04.04.2026
Tasnim: İran, insani yardım taşıyan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verdi
Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre İran, temel ihtiyaç maddeleri ve insani yardım taşıyan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verdi.
Haberde, “Temel ihtiyaç maddeleri ve insani yardım malzemeleri taşıyan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin çıkarıldı” ifadelerine yer verildi.
12:46 04.04.2026
UAEA: İran'ın Buşehr nükleer tesisine saldırıda bir kişi öldü
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA), İran'ın Buşehr nükleer tesisine düzenlenen saldırıda bir füzenin tesis yakınlarına isabet ettiği bilgisini aldıklarını belirtti.
UAEA'nın yaptığı açıklamaya göre, bölgede radyasyon seviyelerinde artış bildirilmedi.
1 görevlinin öldüğü saldırıda, tesisteki bir binanın şok dalgalarından etkilendiği ve düşen füze parçaları nedeniyle hasar aldığı aktarıldı.
11:39 04.04.2026
Buşehr nükleer santraline füze isabet etti, 1 ölü
İran'ın Tasnim haber ajansı, İran'daki Buşehr nükleer santrali yakınlarına bir füze isabet ettiğini ve bir kişinin öldüğünü bildirdi
Haberde saldırının Buşehr nükleer tesisin ana bölümlerine zarar vermediği ve üretimin etkilenmediği aktarıldı.
10:43 04.04.2026
İran'ın güneyindeki Mahşehr Petrokimya Bölgesi'nde patlamalar meydana geldi
İran'ın Fars Haber Ajansı, güney Huzistan eyaletindeki Mahşehr Petrokimya Özel Ekonomik Bölgesi'nde patlamalar olduğunu ve patlamaların meydana geldiği bölgeden duman yükseldiğini bildirdi.
Huzistan Valisi, petrokimya bölgesine saldırıyı doğrularken Fajr 1 ve 2 petrokimya şirketlerinin yanı sıra yakındaki diğer tesislerin de hedef alındığını söyledi.
ISNA haber ajansına göre, tesiste 'kayıpların olma ihtimali yüksek'
Mehr Haber Ajansı, güney Huzistan bölgesindeki Bandar İmam petrokimya kompleksinin de hava saldırısına uğradığını ve hasar gördüğünü bildirdi.
09:58 04.04.2026
İran'dan İsrail'e yapılan misilleme saldırıları Batı Şeria semalarından görüntülendi
09:56 04.04.2026
Irak'taki Basra Petrol Şirketi'nde yangın
Irak'ın Basra kentinin batısında bulunan şirketin depolama tesislerine sabah saatlerinde bir insansız hava aracının düştüğü ve yangına neden olduğu bildirildi.
09:44 04.04.2026
Ortadoğu'daki savaştaki son gelişmeler:
ABD ordusu, İran güçlerinin güneybatı İran üzerinde bir savaş uçağını düşürmesinin ardından kayıp pilot için arama ve kurtarma operasyonlarına devam ediyor.
İran, güney Beerşeba'daki bir sanayi tesisine ve İsrail'in merkezine füze saldırıları düzenledi, saldırılar hasara yol açtı.
Dubai yetkilileri, engellenen bir füzenin parçalarının ABD teknoloji firması Oracle'ın kullandığı bir binaya ve Marina bölgesindeki başka bir binaya düştüğünü söyledi.
İsrail, Beyrut'a hava saldırıları başlattı; Hizbullah ise güney Lübnan'da İsrail birliklerine yönelik daha fazla saldırı düzenlediğini iddia etti.
İran'ın başkenti Tahran'da daha fazla patlama sesi duyulurken, Kerec'deki bir köprüye düzenlenen ABD-İsrail saldırısında ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.
