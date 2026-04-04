İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G sonrası tarifelere zam gelecek mi? Faturalar yükselecek mi?
Sputnik Türkiye
5G sonrasında tarifelere zam gelip gelmeyeceği en çok merak edilen konu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bu soruyu yanıtladı. 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T12:09+0300
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
5g
fatura
cep telefonu
Sputnik Türkiye
12:09 04.04.2026
5G sonrasında tarifelere zam gelip gelmeyeceği en çok merak edilen konu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bu soruyu yanıtladı.
Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla hayata geçen 5G sonrasında tarifelere zam gelecek mi sorusunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yanıtladı. Bakan Uraloğlu, yeni nesil iletişim altyapısının vatandaşlara ek bir yük getirmeyeceğini söyledi.

Ek yük getirmeyecek

Bir televizyon kanalının yayınına katılan Bakan Uraloğlu, 1 Nisan’da başlayan5G ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, yeni nesil iletişim altyapısının vatandaşlara ek bir yük getirmeyeceğini belirtti.
Yeni dönemde tarifelerin nasıl şekilleneceğine ilişkin detaylar da paylaşıldı. 5G hizmetinin, mevcut paket ve tarifeler üzerinden sunulmaya devam edeceği açıklandı. Bu durum, kullanıcıların yeni teknolojiye geçişte ek ücret ödemeden hizmet alabilmesini sağlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2026
Trafikte yeni dönem: 5G destekli akıllı ulaşım sistemi başladı
27 Mart, 14:08
