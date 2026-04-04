Bakan Uraloğlu açıkladı: 5G sonrası tarifelere zam gelecek mi? Faturalar yükselecek mi?

5G sonrasında tarifelere zam gelip gelmeyeceği en çok merak edilen konu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bu soruyu yanıtladı. 04.04.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla hayata geçen 5G sonrasında tarifelere zam gelecek mi sorusunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yanıtladı. Bakan Uraloğlu, yeni nesil iletişim altyapısının vatandaşlara ek bir yük getirmeyeceğini söyledi. Ek yük getirmeyecekBir televizyon kanalının yayınına katılan Bakan Uraloğlu, 1 Nisan’da başlayan5G ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, yeni nesil iletişim altyapısının vatandaşlara ek bir yük getirmeyeceğini belirtti.Yeni dönemde tarifelerin nasıl şekilleneceğine ilişkin detaylar da paylaşıldı. 5G hizmetinin, mevcut paket ve tarifeler üzerinden sunulmaya devam edeceği açıklandı. Bu durum, kullanıcıların yeni teknolojiye geçişte ek ücret ödemeden hizmet alabilmesini sağlayacak.

