https://anlatilaninotesi.com.tr/20260327/trafikte-yeni-donem-5g-destekli-akilli-ulasim-sistemi-basladi-1104556949.html

Trafikte yeni dönem: 5G destekli akıllı ulaşım sistemi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G destekli akıllı ulaşım sisteminin ilk uygulamasının İstanbul'da başlatıldığını açıkladı. Hasdal Kavşağı ile... 27.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-27T14:08+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

i̇stanbul havalimanı

i̇stanbul

5g

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104557095_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_18b58ae4278fe483512b2540d2a6d711.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G destekli akıllı ulaşım sistemi kapsamında geliştirilen Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi’nin (K-AUS) ilk uygulamasının İstanbul’da başlatıldığını duyurdu. Proje, Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta hayata geçirildi.Yerli ve milli teknolojiyle geliştirildiUlaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Türksat iş birliğiyle geliştirilen proje, tamamen yerli ve milli AR-GE çalışması olarak öne çıkıyor. 5G ve fiber altyapı ile desteklenen sistem sayesinde trafik güvenliğinin artırılması ve seyahat süresinin azaltılması hedefleniyor.Sürücülere anlık uyarı sistemiYeni sistemle birlikte yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma ya da yola düşen nesne gibi durumlar anlık olarak tespit edilecek. Kamera sistemleri, sensörler ve yapay zekâ destekli analizlerle sürücülere anında bilgi aktarılacak. Böylece trafik akışı daha güvenli ve verimli hale getirilecek.Projenin sürücüler için önemli avantajlar sunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Böylece seyahati daha güvenli, daha konforlu, daha verimli ve çevre dostu hale getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.5G altyapısı ilk kez ulaşıma entegre edildiProjede Türkiye’de ilk kez ulaşım alanında 5G baz istasyonları kullanılarak düşük gecikmeli ve yüksek hızlı veri iletişimi sağlanacak. Bu sayede araçlar ile altyapı arasında milisaniyeler içinde veri alışverişi yapılabilecek ve olası riskler önceden tespit edilebilecek.Birçok akıllı uygulama devreye giriyorSistem kapsamında; yavaş veya duran araç uyarısı, hız limiti bilgisi, hava durumu uyarıları ve acil durum araçlarının yaklaşması gibi birçok kritik bilgilendirme sürücülere anlık olarak iletilecek. Ayrıca yapay zekâ destekli sistemler sayesinde trafik yönetimi daha etkin hale getirilecek.Proje Ankara’da da uygulanacakİstanbul’daki test sürecinin ardından projenin yaygınlaştırılması planlanıyor. İkinci fazda Ankara Çevre Otoyolu’nda uygulamaya geçileceği belirtilirken, daha gelişmiş trafik senaryolarının da sisteme entegre edileceği ifade edildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

