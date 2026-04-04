Bağdat'ta binlerce Iraklı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti
Binlerce Iraklı, başkent Bağdat'ın merkezinde bir araya gelerek ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. 04.04.2026, Sputnik Türkiye
21:33 04.04.2026
Binlerce Iraklı, başkent Bağdat'ın merkezinde bir araya gelerek ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.
Şii lider Mukteda es-Sadr'ın çağrısıyla başkent Bağdat'ın Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce Iraklı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını protesto etti. Göstericiler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak Orta Doğu'da barış çağrısında bulundu.
Başkentin merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, Irak bayrakları taşıyarak ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Protestocular, Orta Doğu'da barışın tesis edilmesini talep etti.
Irak medyasına göre, etkili Şii lider Mukteda es-Sadr'ın yaptığı çağrı üzerine düzenlenen gösteriler, Irak'ın birçok vilayetinde gerçekleştirildi.
