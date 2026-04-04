'Avustralya Ortadoğu’ya SAS birliği gönderdi'
Sputnik Türkiye
Avustralya’nın, bölgedeki gerilimin artma ihtimaline karşı özel kuvvetler konuşlandırdığı, ancak taarruz operasyonlarına katılmayacağı ve önceliğin tahliye... 04.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-04T01:20+0300
anthony albanese
abd
avustralya
dubai
daily telegraph
Avustralya Ortadoğu'ya 90 Özel Hava Servisi (SAS) askeri konuşlandırdığı bildirildi.Daily Telegraph'ın haberine göre, birlikler bölgedeki çatışmanın daha da tırmanması ihtimaline karşı Dubai yakınlarındaki El Minhad Hava Üssü'nde konuşlandırılacak ve ABD liderliğindeki herhangi bir saldırıya katılmaları beklenmiyor. Bunun yerine diplomatların acil tahliyesine odaklanacaklar.Gazeteye göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin bu çatışmada saldırı amaçlı operasyonlara destek vermeyeceği yönündeki tutumunu sürdürdüğünü yineledi.Mart ayında Albanese, Avustralya’nın Basra Körfezi’ne bir E-7A Wedgetail erken uyarı uçağı ile birlikte 85 kişilik destek ekibi göndereceğini açıklamıştı. Bu adımların, Avustralya vatandaşları ve diğer sivillerin korunmasını hedeflediğini belirtmişti.ABC’nin aktardığına göre, E-7A Wedgetail uçağı hava ve deniz unsurlarını takip edebilen gelişmiş radar sistemlerine sahip. Toplanan verilerin ise Katar’da bulunan ve ABD’nin bölgedeki hava faaliyetlerini yönettiği birleşik hava operasyonları merkezine iletildiği ifade edildi.
