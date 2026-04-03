Hamas heyeti Kahire’de ateşkesi görüştü

Hamas yetkilileri, Gazze’deki ateşkes sürecinin uygulanmasını değerlendirmek amacıyla Kahire’de Mısır, Filistinli gruplar ve uluslararası arabulucularla bir... 03.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-03T23:43+0300

Hamas heyetinin, Gazze’de yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesini ele almak üzere Kahire’de çeşitli görüşmeler yaptığı bildirildi.Hamas tarafından yapılan açıklamada, heyetin, Mısırlı yetkililer, Filistinli gruplar ve uluslararası arabulucularla temas kurduğu belirtildi. Görüşmelere ayrıca Katar ve Türkiye’den arabulucuların katıldığı, bunun yanı sıra Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile de bir toplantı gerçekleştirildiği aktarıldı.Tarafların, 10 Ekim - 15 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan ateşkesin ilk aşamasında yaşanan sorunları ele aldığı, insani yardımların yetersizliği, bazı bölgelerde geri çekilmenin tamamlanmaması ve yerinden edilenlere yönelik barınma desteğinin eksikliği gibi başlıkların gündeme geldiği belirtildi.Hamas heyeti, ateşkesin tüm aşamalarına bağlı kalınması gerektiğini vurgulayarak, Filistinli gruplarla birlikte siyasi ve idari sürecin ilerletilmesinin önemine dikkat çekti.Açıklamada ayrıca, Gazze’de yönetim için oluşturulan geçici ulusal komitenin çalışmalarının hızlandırılması çağrısı yapıldığı ve insani şartların iyileştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.Hamas, görüşmelerin devam ettiğini ve heyetin önümüzdeki günlerde Kahire’de yeni temaslar gerçekleştirmek üzere davet edildiğini duyurdu.

