Rekabet Kurumu, ABD'li teknoloji devine soruşturma açtı
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurumu, teknoloji devi Google hakkında çevrim içi reklamcılık hizmetlerinde uyguladığı faturalandırma süreçlerine yönelik soruşturma başlattı. 03.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-03T17:39+0300
Alphabet Inc. bünyesindeki Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı.Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Google’ın reklam verenler ve reklam ajanslarına yönelik faturalandırma uygulamalarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ihlal oluşturup oluşturmadığının inceleneceği belirtildi.Soruşturmanın odağında, Google’ın reklam verenler ve ajanslara farklı tüzel kişilikler üzerinden fatura keserek ayrımcı uygulamalarda bulunup bulunmadığı yer alıyor. Açıklamada, İrlanda üzerinden faturalandırılan müşterilerin Türk vergi mevzuatına göre stopaj yükümlülüğüne tabi olduğu, Türkiye üzerinden faturalandırılanların ise bu yükümlülükten muaf tutulduğu hatırlatıldı.Bu durumun, aynı kategorideki şirketler arasında farklı maliyetlere yol açıp açmadığının ve bunun rekabeti bozucu bir etki yaratıp yaratmadığının detaylı şekilde inceleneceği belirtildi.Öte yandan, Ocak ayında başlatılan ön araştırmada elde edilen bulguların 5 Mart’ta değerlendirildiği ve yeterli görülerek soruşturma açılmasına karar verildiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/rekabet-kurulundan-yumusak-seker-sirketine-sorusturma-pazardaki-rekabeti-engelledigi-iddia-ediliyor-1104429048.html
