Rekabet Kurulu'ndan 'yumuşak şeker' şirketine soruşturma: Pazardaki rekabeti engellediği iddia ediliyor

Yumuşak şeker sektöründe faaliyet gösteren Haribo'ya, pazardaki rekabeti engellediği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Rekabet Kurulu, pazardaki rekabeti engellediği, rakiplerini dışladığı ve satış fiyatlarına müdahale ettiği gerekçesiyle Haribo Şekerleme Şirketi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Kurul, şirket hakkındaki bulguları ciddi ve yeterli buldu.Soruşturma ocak ayında başlatıldıRekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket hakkında ocakta başlatılan ön araştırma, Kurulca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Haribo hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Rekabet Kanunu'nu ihlal edip etmediği soruşturulacakSoruşturma, firmanın, yumuşak şeker pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili pazardaki rekabeti engellediği, fiili münhasırlığa yol açan uygulama ve davranışlarla rakiplerini dışladığı, satış noktalarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarına ilişkin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla açıldı.Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

