Miami suç örgütü operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 'Miami suç örgütü' operasyonunda, Çorum merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli... 03.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-03T20:42+0300
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 'Miami suç örgütü' operasyonunda, Çorum merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli tutuklandı.
Miami suç örgütü üyelerine Çorum merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Bazı şüphelilerin kesinleşmiş hapis cezaları ve aranma kayıtları olduğu tespit edildi.
Ekipler, şüphelilerin ilan kopyalama yöntemiyle 23 kişiyi dolandırdığını ve hesaplarında 140 milyon lirayı aşan işlem hacmi bulunduğunu belirledi. Bu kapsamda hesaplara el konulurken, milyonlarca lira değerindeki araçlara da tedbir konuldu.
Adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 21’i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.