https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/ayhan-bora-kaplan-organize-suc-orgutu-yoneticisi-tutuklandi-1103213537.html
Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kırmızı bültenle aranan ve 31 Ocak'ta Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı. 02.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-02T21:00+0300
2026-02-02T21:00+0300
2026-02-02T21:01+0300
türki̇ye
ayhan bora kaplan
serdar sertçelik
ankara
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0f/1076349440_0:205:768:637_1920x0_80_0_0_ff60495c0d1dca2d2dfd253bcecf8937.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.Başka suçlardan tutuklu bulunan Sertçelik, Ankara 32. Ağır Mahkemesince "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüt yönetmek", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.Kırmızı bültenle aranan Sertçelik 31 Ocak'ta Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilmişti.Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Sertçelik, savcılık ifadesinin ardından Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/kuyumcuda-silahli-soygun-mudahale-eden-bir-polis-vuruldu-1103210209.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0f/1076349440_0:133:768:709_1920x0_80_0_0_68f3033aac1e88f4c34076e57d840cb6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ayhan bora kaplan, serdar sertçelik, ankara, cumhuriyet başsavcılığı
ayhan bora kaplan, serdar sertçelik, ankara, cumhuriyet başsavcılığı
Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi tutuklandı
21:00 02.02.2026 (güncellendi: 21:01 02.02.2026)
Kırmızı bültenle aranan ve 31 Ocak'ta Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.
Başka suçlardan tutuklu bulunan Sertçelik, Ankara 32. Ağır Mahkemesince "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüt yönetmek", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.
Kırmızı bültenle aranan Sertçelik 31 Ocak'ta Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilmişti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Sertçelik, savcılık ifadesinin ardından Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.