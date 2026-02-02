Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi tutuklandı

Türkiye
Kırmızı bültenle aranan ve 31 Ocak'ta Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.Başka suçlardan tutuklu bulunan Sertçelik, Ankara 32. Ağır Mahkemesince "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüt yönetmek", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.Kırmızı bültenle aranan Sertçelik 31 Ocak'ta Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilmişti.Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Sertçelik, savcılık ifadesinin ardından Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
21:00 02.02.2026
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
© İHA
Kırmızı bültenle aranan ve 31 Ocak'ta Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı.
Başka suçlardan tutuklu bulunan Sertçelik, Ankara 32. Ağır Mahkemesince "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüt yönetmek", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.
Kırmızı bültenle aranan Sertçelik 31 Ocak'ta Macaristan'dan Türkiye'ye iade edilmişti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Sertçelik, savcılık ifadesinin ardından Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
