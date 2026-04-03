https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/lubnanli-guvenlik-uzmani-washington-iran-rejimini-devirmek-ve-petrolu-kontrol-etmek-istiyor-1104758293.html

Lübnanlı güvenlik uzmanı: Washington İran rejimini devirmek ve petrolü kontrol etmek istiyor

Lübnanlı güvenlik uzmanı Adil el-Meşmuşi, Ortadoğu'da yaşanan çatışmaların "bölgenin çehresini değiştirecek bir savaş" olduğunu savunarak, ABD'nin hedefinin... 03.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-03T18:57+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

abd

washington

petrol

venezüella

libya

enerji kaynakları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104132779_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e2c63e3d0f876158cb1e909a028b7e8.jpg

Lübnanlı güvenlik ve askeri konular uzmanı Tuğgeneral Adil el-Meşmuşi, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Ortadoğu’da yaşanan son gelişmelerin sıradan bir çatışma döngüsü değil, “bölgenin çehresini değiştirecek bir savaş” olduğunu söyledi. El-Meşmuşi, bu savaşın mevcut coğrafi sınırlarla sınırlı kalmayacağını öne sürdü.El-Meşmuşi, Washington’un temel hedefinin İran rejimini devirmek suretiyle dünya enerji kaynakları üzerindeki etkisini artırmak ve tek kutuplu dünya düzenini pekiştirmek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:El-Meşmuşi, bu stratejinin, Washington’un küresel enerji akışını kendi çıkarlarına göre yönlendirme ve rakip aktörlerin elini zayıflatma politikasının devamı olduğunu belirtti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

