Lübnanlı güvenlik uzmanı: Washington İran rejimini devirmek ve petrolü kontrol etmek istiyor
Lübnanlı güvenlik uzmanı Adil el-Meşmuşi, Ortadoğu'da yaşanan çatışmaların "bölgenin çehresini değiştirecek bir savaş" olduğunu savunarak, ABD'nin hedefinin... 03.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-03T18:57+0300
Lübnanlı güvenlik uzmanı Adil el-Meşmuşi, Ortadoğu’da yaşanan çatışmaların “bölgenin çehresini değiştirecek bir savaş” olduğunu savunarak, ABD’nin hedefinin İran rejimini devirmek ve İran petrolü üzerinden küresel enerji kaynakları ile tek kutuplu dünya düzeni üzerindeki kontrolünü güçlendirmek olduğunu belirtti.
Lübnanlı güvenlik ve askeri konular uzmanı Tuğgeneral Adil el-Meşmuşi, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Ortadoğu’da yaşanan son gelişmelerin sıradan bir çatışma döngüsü değil, “bölgenin çehresini değiştirecek bir savaş” olduğunu söyledi. El-Meşmuşi, bu savaşın mevcut coğrafi sınırlarla sınırlı kalmayacağını öne sürdü.
Uluslararası güçlerin amacı artık yalnızca İran rejimini 'yumuşatmak' ya da dizginlemek değil, tamamen devirmek. Çünkü İran rejiminin ideolojik yapısı boyun eğmeye veya köleleştirilmeye müsait değil.
El-Meşmuşi, Washington’un temel hedefinin İran rejimini devirmek suretiyle dünya enerji kaynakları üzerindeki etkisini artırmak ve tek kutuplu dünya düzenini pekiştirmek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
ABD, İran petrolünü kontrol ederek uluslararası enerji kotalarını yönetmeye çalışıyor. Daha önce Venezüella ve Libya örneklerinde olduğu gibi, dünya sahnesinde tek kutuplu, mutlak bir hegemonya tesis etmek istiyor. Amaç, dünyayı yöneten tek kutup konumunu güçlendirmek.
El-Meşmuşi, bu stratejinin, Washington’un küresel enerji akışını kendi çıkarlarına göre yönlendirme ve rakip aktörlerin elini zayıflatma politikasının devamı olduğunu belirtti.