Macron’dan ABD’ye alternatif koalisyon çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir dizi ülkeye ABD'ye karşı birlikte durabilecek, Washington'dan bağımsız "üçüncü bir yol" oluşturmak için birleşme... 03.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-03T17:22+0300

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralarında Japonya, Hindistan ve Avustralya gibi ülkelerin de bulunduğu birçok ülkeye, ABD'den bağımsız hareket edebilmek için birleşme çağrısı yaptı.Güney Kore’de Yonsei Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Macron, “Bu gündemi Kore ve Fransa ile paylaşarak ve buna diğer Avrupa ülkelerini, Kanada’yı, Japonya’yı, Hindistan’ı, Brezilya’yı, Avustralya’yı da dahil ederek, bir tür üçüncü yol (ABD’den bağımsız) oluşturmaya başlayabiliriz” dedi.Macron, ülkelerin Washington’a aşırı derecede bağımlı olmaması ve ABD’nin tutarsız politikalarından herhangi bir şekilde zarar görmemesi gerektiğini vurgulayarak, Fransa’nın ne ABD’nin ne de başka ülkelerin “vasalı” olmak istemediğini ifade etti.Daha önce Bloomberg ajansı, Avrupalı liderlerin İran konusundaki anlaşmazlıkların ardından, ABD’den uzaklaşmaya ve kendi pozisyonlarını güçlendirmeye çalıştığını aktarmıştı.ABD Başkanı Donald Trump ise NATO’nun ABD’ye gerçek anlamda yardım etme kapasitesinden şüphe ettiğini söyleyerek, ittifakı küresel bir tehdit durumunda etkisiz kalmakla suçlamıştı. Trump, Telegraph gazetesine verdiği röportajda, NATO’nun İran’a yönelik operasyonda Washington’a destek vermeyi reddetmesinin ardından, ittifaktan uzaklaşma adımını ciddi şekilde değerlendirdiğini belirtmişti.

