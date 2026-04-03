Matviyenko: ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkeler, güvende olmadıklarını anladı
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, İran'ın askeri olarak yenilmesinin imkansız olduğunu belirterek, topraklarında Amerikan üslerine ev... 03.04.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, ‘Vesti’ haber servisine verdiği röportajda, İran’ın Ortadoğu’daki bir çatışmada askeri olarak mağlup edilemeyeceğini söyledi. Matviyenko, topraklarında Amerikan üsleri bulunduran Körfez ülkelerinin bu üslerin kendilerini korumadığını, aksine birer saldırı hedefi haline getirdiğini anladığını belirtti.Matviyenko’nun açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, İran'ın askeri olarak yenilmesinin imkansız olduğunu belirterek, topraklarında Amerikan üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerinin bu üslerin bir koruma değil, saldırı hedefi olduğunu anladığını belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, 'Vesti' haber servisine verdiği röportajda, İran'ın Ortadoğu'daki bir çatışmada askeri olarak mağlup edilemeyeceğini söyledi. Matviyenko, topraklarında Amerikan üsleri bulunduran Körfez ülkelerinin bu üslerin kendilerini korumadığını, aksine birer saldırı hedefi haline getirdiğini anladığını belirtti.
İran'ı yenmek imkansız. Onlar (ABD), ‘ilk bombalamalardan sonra her şey yerle bir edildi, yok edildi ve İran düştü' diyor. Ancak bu silahlı çatışmanın ne kadar sürdüğünü görüyoruz ve İran hiçbir yere düşmedi.
Ayrıca, bugün topraklarında Amerikan üsleri bulunduran Körfez ülkelerinin, bunun devletlerinin korunması anlamına gelmediğini, aksine bu üslerin onları saldırı hedefi haline getirdiğini ve güvenliklerini zayıflattığını anladıklarını düşünüyorum. İnanın bana, bu çatışmadan sonra alışılmışın dışında pek çok başka sonuç çıkarılacaktır.
Matviyenko’nun açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
ABD ve İsrail'in İran'a karşı operasyon başlatma kararı ciddi bir jeopolitik hata.
İnsanlığın üçüncü dünya savaşı noktasına geldiğini düşünmüyorum.
Dünyadaki pek çok ülke, tek korumanın nükleer silaha sahip olmak olduğunu anladı.
Rusya, devlet başkanlarını kaçırma yoluna gitmeyecek. Vladimir Zelenskiy'i 'kaçırmak' bizim tarzımız değil.
Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması, Vladimir Zelenskiy için siyasi bir ölüm anlamına gelir. Bu yüzden iktidara sonuna kadar tutunacaktır.
Ukrayna'ya ve başkalarına çok zarar veren Vladimir Zelenskiy, adil bir mahkemede yargılanmalı. Onu korkunç bir kader bekliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmayı bitirmek istiyor ve sık sık doğru, yerinde değerlendirmeler yapıyor.
ABD ve Avrupalılar arasındaki anlaşmazlıklara rağmen NATO'nun dağılması pek olası değil.
Avrupalılar 'gerçeği görecek', Rus düşmanlığı sona erecek ve Rus kültürü geri dönecek.
