Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Dünya'nın yeni görüntüleri paylaşıldı: Kutup ışıkları dikkat çekti
Artemis II görevindeki astronotlar, Ay’a doğru ilerlerken Dünya’nın etkileyici görüntülerini paylaştı. 03.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-03T22:28+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260403/artemis-ii-dunya-yorungesinden-ayrildi-insanlik-aya-bir-adim-daha-yaklasti-1104750270.html
22:28 03.04.2026
Artemis II görevindeki astronotlar, Ay’a doğru ilerlerken Dünya’nın etkileyici görüntülerini paylaştı.
50 yılı aşkın sürenin ardından gerçekleştirilen ilk insanlı Ay görevinin başlamasından yaklaşık 1.5 gün sonra Dünya’nın yeni görüntüleri paylaşıldı.
Görev komutanı Reid Wiseman tarafından çekilen fotoğraflarda, kapsül penceresinden görülen Dünya’nın kıvrımlı yüzeyi ve bulutlarla kaplı okyanusların oluşturduğu manzara yer aldı. Görüntülerde ayrıca yeşil tonlarda bir kutup ışığının da dikkat çektiği aktarıldı.
Yaklaşık 160 bin kilometre uzaklığa ulaşan mürettebatın, Ay’a doğru hızla ilerlediği ve yaklaşık 258 bin kilometrelik mesafenin kaldığı belirtildi. Ekibin Pazartesi günü Ay yörüngesine ulaşması bekleniyor.
Artemis II Dünya yörüngesinden ayrıldı: İnsanlık Ay’a bir adım daha yaklaştı
3 Nisan, 14:54
