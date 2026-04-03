Dünya'nın yeni görüntüleri paylaşıldı: Kutup ışıkları dikkat çekti
Artemis II görevindeki astronotlar, Ay’a doğru ilerlerken Dünya’nın etkileyici görüntülerini paylaştı. 03.04.2026, Sputnik Türkiye
dünya
ay
dünya
astronot
astronomi
uzay
uzay yarışı
uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)
50 yılı aşkın sürenin ardından gerçekleştirilen ilk insanlı Ay görevinin başlamasından yaklaşık 1.5 gün sonra Dünya’nın yeni görüntüleri paylaşıldı.Görev komutanı Reid Wiseman tarafından çekilen fotoğraflarda, kapsül penceresinden görülen Dünya’nın kıvrımlı yüzeyi ve bulutlarla kaplı okyanusların oluşturduğu manzara yer aldı. Görüntülerde ayrıca yeşil tonlarda bir kutup ışığının da dikkat çektiği aktarıldı.Yaklaşık 160 bin kilometre uzaklığa ulaşan mürettebatın, Ay’a doğru hızla ilerlediği ve yaklaşık 258 bin kilometrelik mesafenin kaldığı belirtildi. Ekibin Pazartesi günü Ay yörüngesine ulaşması bekleniyor.
ay
