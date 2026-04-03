Dünya'nın yeni görüntüleri paylaşıldı: Kutup ışıkları dikkat çekti

Dünya'nın yeni görüntüleri paylaşıldı: Kutup ışıkları dikkat çekti

Sputnik Türkiye

Artemis II görevindeki astronotlar, Ay’a doğru ilerlerken Dünya’nın etkileyici görüntülerini paylaştı. 03.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-03T22:28+0300

2026-04-03T22:28+0300

2026-04-03T22:28+0300

dünya

ay

dünya

astronot

astronomi

uzay

uzay yarışı

uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)

50 yılı aşkın sürenin ardından gerçekleştirilen ilk insanlı Ay görevinin başlamasından yaklaşık 1.5 gün sonra Dünya’nın yeni görüntüleri paylaşıldı.Görev komutanı Reid Wiseman tarafından çekilen fotoğraflarda, kapsül penceresinden görülen Dünya’nın kıvrımlı yüzeyi ve bulutlarla kaplı okyanusların oluşturduğu manzara yer aldı. Görüntülerde ayrıca yeşil tonlarda bir kutup ışığının da dikkat çektiği aktarıldı.Yaklaşık 160 bin kilometre uzaklığa ulaşan mürettebatın, Ay’a doğru hızla ilerlediği ve yaklaşık 258 bin kilometrelik mesafenin kaldığı belirtildi. Ekibin Pazartesi günü Ay yörüngesine ulaşması bekleniyor.

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ay, dünya, astronot, astronomi, uzay, uzay yarışı, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)