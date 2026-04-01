Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Şara: İran konusunda herhangi bir çatışmaya dahil olmayacağız
Şara: İran konusunda herhangi bir çatışmaya dahil olmayacağız
Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, ülkesinin herhangi bir tarafça hedef alınmadığı sürece İran'la ilgili hiçbir çatışmaya dahil olmayacaklarını... 01.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-01T01:07+0300
2026-04-01T01:07+0300
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, İngiltere'de düzenlenen bir oturumda konuştu.Şara, SDG’nin Suriye devletine entegrasyon sürecinin olumlu ilerlediğini ve birçok ülkenin bu anlaşmayı desteklediğini söyledi.İsrail’in Suriye’ye karşı olumsuz bir tutum sergilediğini belirten Şara, diyalog ve görüşmeler yoluyla olumlu sonuçlara ulaşmaya çalıştıklarını ancak son aşamada İsrail’in tutumunun değiştiğini ifade etti.ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası saldırıları hakkında konuşan Şara, “Suriye hedef alınmadıkça İran konusunda herhangi bir çatışmaya dahil olmayacağız” dedi.
abd, i̇ran, i̇srail, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), kuzey suriye, suriye krizi, suriye ordusu
abd, i̇ran, i̇srail, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), kuzey suriye, suriye krizi, suriye ordusu

Şara: İran konusunda herhangi bir çatışmaya dahil olmayacağız

01:07 01.04.2026
© REUTERS Nadja WohllebenSuriye geçici Devlet Başkanı Ahmed Şara
Suriye geçici Devlet Başkanı Ahmed Şara - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2026
© REUTERS Nadja Wohlleben
Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, ülkesinin herhangi bir tarafça hedef alınmadığı sürece İran’la ilgili hiçbir çatışmaya dahil olmayacaklarını belirtti. Şara ayrıca, Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) yapılan anlaşmanın iyi ilerlediğini ifade etti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, İngiltere'de düzenlenen bir oturumda konuştu.
Şara, SDG’nin Suriye devletine entegrasyon sürecinin olumlu ilerlediğini ve birçok ülkenin bu anlaşmayı desteklediğini söyledi.
İsrail’in Suriye’ye karşı olumsuz bir tutum sergilediğini belirten Şara, diyalog ve görüşmeler yoluyla olumlu sonuçlara ulaşmaya çalıştıklarını ancak son aşamada İsrail’in tutumunun değiştiğini ifade etti.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası saldırıları hakkında konuşan Şara, “Suriye hedef alınmadıkça İran konusunda herhangi bir çatışmaya dahil olmayacağız” dedi.
