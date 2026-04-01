https://anlatilaninotesi.com.tr/20260401/sara-iran-konusunda-herhangi-bir-catismaya-dahil-olmayacagiz-1104660242.html
Şara: İran konusunda herhangi bir çatışmaya dahil olmayacağız
Sputnik Türkiye
Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, ülkesinin herhangi bir tarafça hedef alınmadığı sürece İran’la ilgili hiçbir çatışmaya dahil olmayacaklarını... 01.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-01T01:07+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/suriye-cumhurbaskani-sara-bellevue-sarayinda--1104609546.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1e/1104621719_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d2339ba2445c80fdcfd5b7d95ad4d6eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, i̇srail, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye geçici hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), kuzey suriye, suriye krizi, suriye ordusu
Suriye geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, ülkesinin herhangi bir tarafça hedef alınmadığı sürece İran’la ilgili hiçbir çatışmaya dahil olmayacaklarını belirtti. Şara ayrıca, Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) yapılan anlaşmanın iyi ilerlediğini ifade etti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, İngiltere'de düzenlenen bir oturumda konuştu.
Şara, SDG’nin Suriye devletine entegrasyon sürecinin olumlu ilerlediğini ve birçok ülkenin bu anlaşmayı desteklediğini söyledi.
İsrail’in Suriye’ye karşı olumsuz bir tutum sergilediğini belirten Şara, diyalog ve görüşmeler yoluyla olumlu sonuçlara ulaşmaya çalıştıklarını ancak son aşamada İsrail’in tutumunun değiştiğini ifade etti.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası saldırıları hakkında konuşan Şara, “Suriye hedef alınmadıkça İran konusunda herhangi bir çatışmaya dahil olmayacağız” dedi.