Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Bellevue Sarayı'nda

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Berlin temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue'de bir araya... 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T11:14+0300

Şara'yı kapıda karşılayan Steinmeier, ardından önce baş başa, ardından heyetler arası görüşmelere geçti.Ahmed Şara, Steinmeier ile görüşmelerinin ardından Alman iş dünyası temsilcileriyle bir yuvarlak masa toplantısına katılacak.Ekonomik işbirliği ve yatırım imkanlarının, bu toplantının ana gündem maddeleri arasında olması bekleniyor.Şara'nın Berlin programı kapsamında bir diğer önemli durağı ise Başbakanlık olacak.Şara, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşecek.İki liderin, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.Berlin temaslarının ardından Ahmed Şara'nın, İngiltere'ye geçeceği bildirildi.Şara, daha önce uluslararası temasları kapsamında Washington'da ABD Başkanı Donald Trump, Paris'te de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da daha önce Şam'a ziyaret gerçekleştirmişti.

