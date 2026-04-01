Rusya Savunma Bakanlığı: Kırım üzerinde An-26 tipi askeri uçakla irtibat kesildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım üzerinde bir An-26 tipi askeri nakliye uçağıyla irtibatın koptuğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım üzerinde planlı uçuş yapan An-26 tipi bir askeri nakliye uçağıyla irtibatın kesildiğini açıkladı. Mürettebatın akıbeti belirsizliğini korurken, uçağa dışarıdan bir müdahale olmadığı ve bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saat 18:00 sularında Kırım yarımadası üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirilirken An-26 tipi askeri nakliye uçağıyla irtibat kesilmiştir" denildi.Mürettebatın akıbetinin bilinmediği ifade edilen açıklamada, uçağa yönelik herhangi bir dış etki olmadığı vurgulandı. Olayın yaşandığı tahmin edilen bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/elon-muskin-babasindan-ukrayna-tanimlamasi-hilekar-bir-devlet-1104653931.html

