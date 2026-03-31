Elon Musk’ın babasından Ukrayna tanımlaması: Hilekar bir devlet
ABD’li girişimci Elon Musk’ın babası Errol Musk, Ukrayna'yı ‘hilekar bir devlet’ olarak nitelendirdi. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T20:01+0300
Errol Musk, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlarken Ukrayna’yı ‘hilekar bir devlet’ olarak nitelendirdi.Musk, “Ukrayna'nın bir tür kara para aklama, hilekar bir devlet olduğu kesinlikle açık. Tanıdığım Ukraynalılara sordum ve onlar, ülkedeki olaylar üzerinde hiçbir etkilerinin olmadığını söyledi” açıklamasında bulundu.Ukrayna'daki durumu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü anlatan Musk, “Lavrov, Donbas'ta Ukraynalıların Rusları hedef aldığını ve onlara hayvan dediklerini anlattı. Ve bakanınız ayrıca Rusya’nın buna seyirci kalamayacağını ve harekete geçmek zorunda olduğunu söyledi. Söylediklerine inanıyorum” diye konuştu.Musk ayrıca Ukrayna'daki çatışmanın dünya çapında tartışıldığını ve ‘yarım aklı dahi olan’ herkes için Ukrayna'da ‘bir şeylerin ters gittiğinin’ aşikar olduğunu vurguladı.‘Moskova taşınmak için cazip bir şehir’Errol Musk, Moskova'yı cazip bir şehir olarak nitelendirdi ve Rusya'ya taşınmayı düşünebileceğini söyledi.Musk ilgili soruya, “Moskova gerçekten çok cazip bir şehir. Taşınmak için bir yer seçmek durumunda olsaydım, Moskova'yı düşünürdüm” yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260328/rubio-ve-kallas-ukrayna-yuzunden-birbirine-dustuler-daha-iyisini-yapabileceginizi-dusunuyorsaniz-1104571019.html
ukrayna
abd
moskova
rusya
