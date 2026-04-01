Montella: Ben belki yabancıyım ama buranın bir parçası olmak çok gurur verici
01:17 01.04.2026 (güncellendi: 01:41 01.04.2026)
© AA / Serhat Çetinkaya
Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Montella maç sonrası yaptığı açıklamada "Ben belki yabancıyım ama buranın bir parçası olmak çok gurur verici" dedi ve bu akşam mutluluktan uyuyamayacağını ifade etti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Kosova ile oynanan maçın ardından Fadil Vokri Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Çok heyecanlı, mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Montella, "Duygu selini yaşıyoruz. Futbolcularımı hiçbir şeye değişmem. İnanılmaz bir aidiyet duygusuyla oynadılar. Ben belki yabancıyım ama buranın bir parçası olmak çok gurur verici" şeklinde konuştu.
Montella yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı:
Sanırım bu akşam mutluluktan uyuyamayacağım. Uyursam da bu tişörtle uyuyacağıma söz veriyorum. Futbolcularımızla çok gurur duyuyoruz.
Arda Güler: Ülkemizin insanlarını mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz
Milli futbolcu Arda Güler, Kosova maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
Son dakikalar geçmedi hepimiz çok heyecanlıydık saha kenarında da ama çok güzel bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Ülkemizin insanlarını mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz.
