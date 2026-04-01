Kuzey Marmara Otoyolu'nda tırla yolcu otobüsü çarpıştı: 10 yaralı
Sputnik Türkiye
Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik yoğunluğu... 01.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-01T00:34+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/adanada-yolcu-otobusu-devrildi-2-olu-19-yarali-1104379286.html
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan bazı yolcular araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkışan yolcular bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada, sürücüler de dahil olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların kaldırılmasıyla sona erdi.