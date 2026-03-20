Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Ankara-Osmaniye seferini yapan yolcu otobüsü, Arslanlı...

2026-03-20T08:48+0300

Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildiİhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, olay yerinde hem kurtarma hem de ilk müdahale çalışmalarını başlattı.2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendiSağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaşamını yitirenlerin kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.19 yaralı hastaneye kaldırıldıKazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

