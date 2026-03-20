İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Ankara-Osmaniye seferini yapan yolcu otobüsü, Arslanlı... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildiİhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, olay yerinde hem kurtarma hem de ilk müdahale çalışmalarını başlattı.2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendiSağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaşamını yitirenlerin kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.19 yaralı hastaneye kaldırıldıKazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
08:48 20.03.2026
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Ankara-Osmaniye seferini yapan yolcu otobüsü, Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olay yerinde hem kurtarma hem de ilk müdahale çalışmalarını başlattı.

2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaşamını yitirenlerin kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

19 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
