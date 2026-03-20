https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/adanada-yolcu-otobusu-devrildi-2-olu-19-yarali-1104379286.html
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 19 yaralı
Sputnik Türkiye
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Ankara-Osmaniye seferini yapan yolcu otobüsü, Arslanlı... 20.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-20T08:48+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/14/1104379338_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7557bef36431f78a94fe6bc1b60d44f7.jpg
Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildiİhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, olay yerinde hem kurtarma hem de ilk müdahale çalışmalarını başlattı.2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendiSağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaşamını yitirenlerin kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.19 yaralı hastaneye kaldırıldıKazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260320/afad-duyurdu-balikesirde-deprem-1104378632.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/14/1104379338_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6452bc9a84d1f1868b96644faeee2013.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Ankara-Osmaniye seferini yapan yolcu otobüsü, Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olay yerinde hem kurtarma hem de ilk müdahale çalışmalarını başlattı.
2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi
Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaşamını yitirenlerin kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
19 yaralı hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.