https://anlatilaninotesi.com.tr/20260401/cumhurbaskani-erdogandan-milli-takima-tebrik-mesaji-1104659377.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı’nı... 01.04.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103842865_0:434:2870:2048_1920x0_80_0_0_8ab29e4506399a25157e3034b53db267.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ay-yıldızlı ekibin 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkacak olmasının önemine vurgu yaptı.Millî Takım’ın grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ABD'yle karşılaşacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önce grup maçlarında, ardından inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım’ın ay-yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına inandığını belirterek tüm sporcuları tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/turkiye-24-yil-sonra-dunya-kupasinda-1104658816.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

