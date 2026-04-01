https://anlatilaninotesi.com.tr/20260401/cumhurbaskani-erdogandan-milli-takima-tebrik-mesaji-1104659377.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik mesajı
Sputnik Türkiye
2026-04-01T00:09+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103842865_0:434:2870:2048_1920x0_80_0_0_8ab29e4506399a25157e3034b53db267.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103842865_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_38d880c51d163dadeef4297bc6c975c3.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ay-yıldızlı ekibin 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkacak olmasının önemine vurgu yaptı.
Millî Takım’ın grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ABD'yle karşılaşacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önce grup maçlarında, ardından inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım’ın ay-yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına inandığını belirterek tüm sporcuları tebrik etti.