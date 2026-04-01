SON DAKİKA | Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nı...
2026-04-01T00:09+0300
00:09 01.04.2026
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2026
© AA / TCCB / Murat Kula
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ay-yıldızlı ekibin 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkacak olmasının önemine vurgu yaptı.
Millî Takım’ın grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ABD'yle karşılaşacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önce grup maçlarında, ardından inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım’ın ay-yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına inandığını belirterek tüm sporcuları tebrik etti.
Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda
