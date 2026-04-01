Türkiye
SON DAKİKA | Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260401/ab-dondurulmus-rus-varliklarinin-karindan-ukraynaya-80-milyon-euro-daha-ayirdi-1104659512.html
AB, dondurulmuş Rus varlıklarının karından Ukrayna'ya 80 milyon euro daha ayırdı
AB, dondurulmuş Rus varlıklarının karından Ukrayna'ya 80 milyon euro daha ayırdı
Sputnik Türkiye
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kalas,, Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna'ya 80... 01.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-01T00:17+0300
2026-04-01T00:17+0300
dünya
avrupa birliği
ab
ukrayna
dondurulmuş rus varlıkları
kiev
rusya
avrupa
g7
euroclear bank
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_0:37:1202:713_1920x0_80_0_0_5f937ca54d9d4dc8d0abacee70dc2382.png
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kalas, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, AB’nin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya aktarmaya devam ettiğini belirtti.Kallas, "Bugün, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna'ya 80 milyon euro ek kaynak sağladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.Kallas ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmesi yerine daha da sıkılaştırılması yönünde çağrıda bulundu.Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonun ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya Federasyonu'nun altın ve döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını (yaklaşık 300 milyar euro) dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar eurodan fazlası AB ülkelerinde bulunuyor. Bunun 180 milyar euroluk kısmı ise dünyanın en büyük takas ve saklama kuruluşlarından biri olan Belçika merkezli Euroclear'ın hesaplarında tutuluyor.Avrupa Komisyonu, AB'nin Ocak-Kasım 2025 tarihleri arasında dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna'ya 18.1 milyar euro aktardığını bildirmişti.
ukrayna
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_101:0:1101:750_1920x0_80_0_0_1ea162aa582d2e3561b746de43a666ab.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, ab, ukrayna, dondurulmuş rus varlıkları, kiev, rusya, avrupa, g7, euroclear bank, kaja kallas
avrupa birliği, ab, ukrayna, dondurulmuş rus varlıkları, kiev, rusya, avrupa, g7, euroclear bank, kaja kallas

AB, dondurulmuş Rus varlıklarının karından Ukrayna'ya 80 milyon euro daha ayırdı

00:17 01.04.2026
© Sputnik / Алексей ВитвицкийAB bayrakları
AB bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Abone ol
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kalas,, Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna'ya 80 milyon euro tutarında ek fon sağladığını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kalas, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, AB’nin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya aktarmaya devam ettiğini belirtti.
Kallas, "Bugün, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna'ya 80 milyon euro ek kaynak sağladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Kallas ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmesi yerine daha da sıkılaştırılması yönünde çağrıda bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonun ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya Federasyonu'nun altın ve döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını (yaklaşık 300 milyar euro) dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar eurodan fazlası AB ülkelerinde bulunuyor. Bunun 180 milyar euroluk kısmı ise dünyanın en büyük takas ve saklama kuruluşlarından biri olan Belçika merkezli Euroclear'ın hesaplarında tutuluyor.
Avrupa Komisyonu, AB'nin Ocak-Kasım 2025 tarihleri arasında dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna'ya 18.1 milyar euro aktardığını bildirmişti.
Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2026
DÜNYA
Dün, 19:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала