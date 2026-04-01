AB, dondurulmuş Rus varlıklarının karından Ukrayna'ya 80 milyon euro daha ayırdı
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kalas,, Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna'ya 80... 01.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-01T00:17+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/kalas-ukraynaya-90-milyar-euroluk-kredi-konusunda-iyi-haber-yok-1104656008.html
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kalas,, Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna'ya 80 milyon euro tutarında ek fon sağladığını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kalas, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, AB’nin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya aktarmaya devam ettiğini belirtti.
Kallas, "Bugün, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna'ya 80 milyon euro ek kaynak sağladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Kallas ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmesi yerine daha da sıkılaştırılması yönünde çağrıda bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonun ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya Federasyonu'nun altın ve döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını (yaklaşık 300 milyar euro) dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar eurodan fazlası AB ülkelerinde bulunuyor. Bunun 180 milyar euroluk kısmı ise dünyanın en büyük takas ve saklama kuruluşlarından biri olan Belçika merkezli Euroclear'ın hesaplarında tutuluyor.
Avrupa Komisyonu, AB'nin Ocak-Kasım 2025 tarihleri arasında dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna'ya 18.1 milyar euro aktardığını bildirmişti.