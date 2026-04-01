https://anlatilaninotesi.com.tr/20260401/ab-dondurulmus-rus-varliklarinin-karindan-ukraynaya-80-milyon-euro-daha-ayirdi-1104659512.html

AB, dondurulmuş Rus varlıklarının karından Ukrayna'ya 80 milyon euro daha ayırdı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kalas,, Avrupa Birliği'nin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna'ya 80... 01.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-01T00:17+0300

dünya

avrupa birliği

ab

ukrayna

dondurulmuş rus varlıkları

kiev

rusya

avrupa

g7

euroclear bank

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/04/1101545187_0:37:1202:713_1920x0_80_0_0_5f937ca54d9d4dc8d0abacee70dc2382.png

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kalas, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, AB’nin dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya aktarmaya devam ettiğini belirtti.Kallas, "Bugün, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirle Ukrayna'ya 80 milyon euro ek kaynak sağladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.Kallas ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmesi yerine daha da sıkılaştırılması yönünde çağrıda bulundu.Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı operasyonun ardından AB ve G7 ülkeleri, Rusya Federasyonu'nun altın ve döviz rezervlerinin yaklaşık yarısını (yaklaşık 300 milyar euro) dondurmuştu. Bu miktarın 200 milyar eurodan fazlası AB ülkelerinde bulunuyor. Bunun 180 milyar euroluk kısmı ise dünyanın en büyük takas ve saklama kuruluşlarından biri olan Belçika merkezli Euroclear'ın hesaplarında tutuluyor.Avrupa Komisyonu, AB'nin Ocak-Kasım 2025 tarihleri arasında dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna'ya 18.1 milyar euro aktardığını bildirmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

