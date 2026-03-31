Kalas: Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi konusunda ‘iyi haber yok’
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kalas, Kiev'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya planlanan 90 milyar euroluk kredinin henüz... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-31T19:31+0300
Kiev’i ziyaret eden Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kalas, Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi sağlanması ve Rusya’ya yönelik 20’nci yaptırım paketi konusunda engeller bulunduğunu, şu aşamada kredinin verileceğine dair “iyi haberi olmadığını” söyledi.AB üst düzey diplomatı, Ukrayna’ya mali destek paketi ile Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar konusundaki kararların, Avrupa Konseyi’nin bir sonraki zirvesinde ele alınacağını ifade etti.Kalas, kredi ve yaptırım paketine ilişkin sürecin, üye ülkeler arasındaki istişareler ve uzlaşma arayışına bağlı olduğunu vurgulayarak, Kiev’e şu an itibarıyla somut bir taahhütte bulunamayacağını dile getirdi.
Yaptırımların 20’nci paketiyle ilgili de, 90 milyar euroluk krediyle ilgili de önümüzde bazı engeller var. Şu an için iyi bir haberim yok ve bu kredinin verileceğini söyleyemem.
