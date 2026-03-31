https://anlatilaninotesi.com.tr/20260331/kalas-ukraynaya-90-milyar-euroluk-kredi-konusunda-iyi-haber-yok-1104656008.html

Kalas: Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi konusunda ‘iyi haber yok’

Sputnik Türkiye

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kalas, Kiev'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya planlanan 90 milyar euroluk kredinin henüz... 31.03.2026, Sputnik Türkiye

dünya

kaja kallas

avrupa birliği

ab

kiev

ukrayna

rusya

yaptırım

kredi

avrupa konseyi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102979629_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8f47fd45a2689fa8040fe559afd30ab5.jpg

Kiev’i ziyaret eden Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kalas, Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi sağlanması ve Rusya’ya yönelik 20’nci yaptırım paketi konusunda engeller bulunduğunu, şu aşamada kredinin verileceğine dair “iyi haberi olmadığını” söyledi.AB üst düzey diplomatı, Ukrayna’ya mali destek paketi ile Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar konusundaki kararların, Avrupa Konseyi’nin bir sonraki zirvesinde ele alınacağını ifade etti.Kalas, kredi ve yaptırım paketine ilişkin sürecin, üye ülkeler arasındaki istişareler ve uzlaşma arayışına bağlı olduğunu vurgulayarak, Kiev’e şu an itibarıyla somut bir taahhütte bulunamayacağını dile getirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

