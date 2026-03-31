Yeni test, idrar yolu enfeksiyonunda tedaviyi aynı güne indiriyor

Yeni geliştirilen bir test, idrar yolu enfeksiyonlarında doğru antibiyotiği saatler içinde belirleyebiliyor. Günler süren bekleme süresi ortadan kalkarken...

sağlik

i̇drar

enfeksiyon

test

antibiyotik

tedavi

İdrar yolu enfeksiyonu yaşayan hastalar için tedavi sürecini hızlandırabilecek yeni bir yöntem geliştirildiği aktarıldı. Bu test sayesinde, hangi antibiyotiğin işe yarayacağı saatler içinde belirlenebiliyor.Mevcut yöntemlerde sonuçların çıkması 2-3 günü bulurken, yeni testin ortalama yaklaşık 6 saat içinde sonuç verdiği belirtildi.Hata payı kalmıyorUzmanlara göre, mevcut sistemde hastalar çoğu zaman doğru antibiyotiği almadan tedaviyi tamamlayabiliyor. Bu durumun hem tedaviyi zorlaştırdığı hem de antibiyotik direnci riskini artırdığı ifade edildi.Araştırmada yer alan bir yetkili, "Laboratuvar sonucu geldiğinde hasta yanlış antibiyotiği kullanmış olabilir" diyerek mevcut sistemin sorunlarına dikkat çekti.Yapılan çalışmada, testin doğruluğunun oldukça yüksek olduğu aktarıldı. Yeni yöntemin, klasik laboratuvar sonuçlarıyla yaklaşık yüzde 97 oranında örtüştüğü belirtildi.Ayrıca farklı koşullarda alınan örneklerde de benzer sonuçlar elde edildiği ve testin güvenilirliğini koruduğu ifade edildi.Nasıl çalışıyor?Yeni yöntemde, idrar örneği doğrudan test sistemine yerleştiriliyor. İçinde farklı antibiyotiklerin bulunduğu küçük tüpler sayesinde bakterilerin hangi ilaca tepki verdiği kısa sürede gözlemleniyor.Bakteri büyümesi durursa ilacın etkili olduğu, devam ederse etkisiz olduğu anlaşılıyor. Böylece doktorların aynı gün doğru tedaviyi başlatabileceği vurgulandı.Araştırmaya katılan bir uzman, "Doğru tedaviyi ilk seferde vermek hayat kurtarıcı olabilir" ifadelerini kullandı.Bu gelişmenin, hem hastaların daha hızlı iyileşmesine hem de sağlık sistemindeki yükün azalmasına katkı sağlayabileceği belirtildi.Araştırma University of Reading öncülüğünde, University of Southampton ve Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust iş birliğiyle yapıldı.

