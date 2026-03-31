Aynı yemekleri yemek kilo verdirir mi? Bilim insanlarından şaşırtan sonuç
Sputnik Türkiye
2026-03-31T13:31+0300
Günlük hayatta sürekli farklı yemekler denemek yerine belirli bir düzen oluşturmanın kilo vermeyi kolaylaştırabileceği aktarıldı. Yapılan bir araştırmada, aynı yemekleri tekrar eden ve kalori alımını dengede tutan kişilerin daha başarılı sonuçlar elde ettiği belirtildi.Araştırmada, 12 hafta boyunca beslenme alışkanlıklarını takip eden bireylerin verileri incelendi. Daha düzenli ve tekrar eden bir diyet uygulayanların, daha fazla kilo verdiği ifade edildi.Beslenmede düzen neden önemli?Araştırmaya göre, sürekli değişen yemek seçimleri yerine bir rutin oluşturmak, insanların daha az zorlanmasını sağlıyor. Bu durumun, sağlıklı beslenmeyi daha otomatik bir alışkanlık haline getirdiği söylendi.Araştırmayı yürüten isimlerden biri, "Yeme düzeni oluşturmak, sağlıklı seçimleri daha az çaba gerektirir hale getiriyor" ifadelerini kullandı.Aynı yemekleri yemek gerçekten işe yarıyor mu?Elde edilen sonuçlara göre, sık sık aynı yemekleri tüketen bireylerin ortalama yüzde 5.9 oranında kilo verdiği aktarıldı. Daha çeşitli beslenenlerde ise bu oran yüzde 4.3 olarak kaydedildi.Ayrıca günlük kalori miktarındaki dalgalanmaların da etkili olduğu belirtildi. Kalorideki her 100 kalorilik oynama, kilo kaybını düşürüyor.Hafta sonu detayı dikkat çektiAraştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise hafta sonlarıyla ilgili oldu. Hafta sonu daha fazla kalori bildiren kişilerin de kilo verdiği görüldü.Bunun nedeninin daha fazla yemek değil, daha düzenli kayıt tutma alışkanlığı olabileceği ifade edildi.Genel değerlendirmede, modern beslenme ortamında çok fazla seçenek bulunmasının işleri zorlaştırdığı, bu nedenle basit ve tekrar eden bir diyetin daha sürdürülebilir olduğu vurgulandı.Araştırma American Psychological Association kapsamında yayımlandı.
