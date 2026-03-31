Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. 31.03.2026, Sputnik Türkiye
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı

20:35 31.03.2026 (güncellendi: 20:44 31.03.2026)
© Fotoğraf Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı geçici tedbir olarak Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı görevden uzaklaştırdı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Uşak Belediye Başkanı Özkan YALIM, Hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, İcbar Suretiyle İrtikap ve Rüşvet Almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 30.03.2026 tarih ve 2026/200 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır'' denildi.
Uşak Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2026
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında olduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi
Dün, 09:34
