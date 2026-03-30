Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında olduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında olduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Uşak Belediye Başkanı... 30.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-30T09:34+0300

2026-03-30T09:34+0300

2026-03-30T09:34+0300

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, savcılık koordinesinde yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.Operasyon savcılık soruşturması kapsamında düzenlendiSoruşturmanın, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütüldüğü öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.Uşak’ta 4 gözaltı dahaÖte yandan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha Uşak’ta gözaltına alındığı bildirildi. Bu kişilerin işlemleri için İstanbul’a getirileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/ankarada-etimesgut-belediyesine-operasyon-gozaltilar-var-1104605400.html

Sputnik Türkiye

uşak belediyesi, uşak, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı