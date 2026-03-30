https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/usak-belediye-baskani-ozkan-yalimin-da-aralarinda-oldugu-13-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1104605370.html
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında olduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Uşak Belediye Başkanı... 30.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-30T09:34+0300
türki̇ye
uşak belediyesi
uşak
i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104545655_0:76:1298:806_1920x0_80_0_0_49a951d9e23d27e8c89071f2033d8f0a.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, savcılık koordinesinde yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.Operasyon savcılık soruşturması kapsamında düzenlendiSoruşturmanın, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütüldüğü öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.Uşak’ta 4 gözaltı dahaÖte yandan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha Uşak’ta gözaltına alındığı bildirildi. Bu kişilerin işlemleri için İstanbul’a getirileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/ankarada-etimesgut-belediyesine-operasyon-gozaltilar-var-1104605400.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104545655_61:0:1237:882_1920x0_80_0_0_55c4875be10a97da1dc1c952087606e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
