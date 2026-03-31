Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: Bir yerleşim daha kontrol altında
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği talimat üzerine Ukrayna sınırı boyunca güvenlik bölgesi oluşturma çalışmalarına devam eden Rus ordusu, Sumi... 31.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Ukrayna’da tampon bölge oluşturma çalışmalarına devam: Bir yerleşim daha kontrol altında
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği talimat üzerine Ukrayna sınırı boyunca güvenlik bölgesi oluşturma çalışmalarına devam eden Rus ordusu, Sumi Bölgesi’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünü eline geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sonucu Ukrayna’nın Sumi Bölgesi’ndeki Malaya Korçakovka yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki sınır boyunca güvenlik amaçlı tampon bölgesi oluşturulmasına karar verildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin şu anda bu görev üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Cephe genelinde son bir gün içerisinde 1.260 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği ve 20 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydedildi.
Ukrayna’nın 158 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji, yakıt ve ulaşım altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve fırlatıldığı yerler, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu noktalar imha edildi.
Rusya hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 6 güdümlü uçak bombası ve 255 uçak tipi İHA’sını engelledi.